Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
22/09/2025 02:00:00

A Custonaci al via il progetto di agricoltura sostenibile la "Banca della Terra"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-09-2025/a-custonaci-al-via-il-progetto-di-agricoltura-sostenibile-la-banca-della-terra-450.jpg

Parte ufficialmente a Custonaci la «Banca della Terra», progetto che mira a recuperare e valorizzare terreni agricoli pubblici incolti o abbandonati, restituendoli a nuova vita grazie all’impegno di giovani imprenditori.

 

L’Assessorato regionale dell’Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca mediterranea ha concesso la gestione di alcuni appezzamenti appartenenti al Patrimonio Agricolo Forestale Regionale, situati in contrada Azzarola - Monte Sparacio. Ad aggiudicarsi i terreni, attraverso bando pubblico, è stata una giovane azienda agricola, la Demetra Srl, che avvierà attività produttive legate all’agricoltura sostenibile e alle coltivazioni biologiche.

 

L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di politiche di sostegno al settore primario, con obiettivi chiari: favorire il ricambio generazionale in agricoltura, rafforzare le opportunità di lavoro nelle aree rurali, valorizzare la biodiversità e riportare a uso produttivo i terreni di proprietà pubblica.

«L’Amministrazione comunale di Custonaci – afferma il sindaco Fabrizio Fonte – è ben felice di poter annoverare questa nuova attività imprenditoriale sul proprio territorio. Si tratta di un importante investimento per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio agricolo, che in Sicilia è espressione di una biodiversità straordinaria coltivata in millenni di storia».

 

Il primo cittadino ha sottolineato anche l’aspetto culturale e turistico del progetto: «Il recupero delle nostre campagne significa anche diffondere una cultura della lavorazione della terra rispettosa dell’ambiente e degli equilibri naturali. In collaborazione con i gestori dei terreni – aggiunge Fonte – sarà possibile attivare attività laboratoriali e tour naturalistici dedicati ai visitatori, per far conoscere le pratiche agricole tradizionali e le produzioni tipiche del territorio».

Secondo quanto anticipato dai responsabili della Demetra Srl, al centro del progetto ci saranno iniziative legate all’agricoltura biologica, con un forte orientamento alla sostenibilità ambientale e alla promozione delle eccellenze locali.

Con l’avvio della «Banca della Terra» a Custonaci, il territorio si conferma così un laboratorio di buone pratiche per il recupero e la valorizzazione delle risorse rurali, con lo sguardo rivolto al futuro delle nuove generazioni.









Native | 19/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-09-2025/1758199086-0-registrare-un-marchio-ue-evita-errori-costosi-con-la-consulenza-specializzata.png

Registrare un marchio UE: evita errori costosi con la consulenza...

Native | 18/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-09-2025/1757683808-0-macchine-da-caffe-la-storia-di-un-elettrodomestico-molto-amato.jpg

Macchine da caffè: la storia di un elettrodomestico molto amato

Native | 16/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-09-2025/1758012893-0-al-via-la-stagione-teatrale-2025-2026-del-cine-teatro-ariston.jpg

Al via la stagione teatrale 2025/2026 del Cine Teatro Ariston