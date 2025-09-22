È morto Rosario Schifani, fratello del presidente della Regione Siciliana

22/09/2025 13:10:00

Si è spento a Palermo, all’età di 78 anni, Rosario Schifani, fratello del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. Professore ordinario di Elettrotecnica all’Università degli Studi di Palermo, ha dedicato oltre quarant’anni all’insegnamento e alla ricerca, diventando un punto di riferimento per generazioni di studenti e per il mondo accademico.

Il suo nome è legato in particolare alla creazione del Laboratorio Dielettrici presso il dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni, struttura che grazie alla sua attività scientifica ha conquistato prestigio e riconoscimento a livello europeo. Numerose le pubblicazioni internazionali che hanno portato i suoi studi al centro del dibattito tecnico-scientifico.

Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha espresso il cordoglio dell’amministrazione comunale e della città:

«A nome dell’Amministrazione comunale e mio personale esprimo al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, il più sentito cordoglio per la scomparsa del fratello Rosario. Apprezzata figura umana, accademica e scientifica, il professor Rosario Schifani ha dedicato la sua vita all’insegnamento e alla ricerca, contribuendo alla crescita culturale dell’Ateneo palermitano e al prestigio internazionale del Laboratorio Dielettrici da lui fondato. Alla famiglia i confermati sensi della nostra vicinanza in questo momento di profondo dolore».

La scomparsa di Rosario Schifani rappresenta una grave perdita per il mondo universitario e per quanti ne hanno apprezzato le doti umane e professionali.



