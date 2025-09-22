Sezioni
Cronaca

» Giudiziaria
22/09/2025 10:35:00

Malasanità a Salemi, archiviata la posizione di un medico

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-09-2025/1758530489-0-malasanita-a-salemi-archiviata-la-posizione-di-un-medico.jpg

Dodici anni di battaglie legali, una condanna all’Asp di Trapani per risarcimento danni e, infine, la chiamata in causa dell’equipe medica da parte della Corte dei Conti. Ma per uno dei sanitari coinvolti la vicenda si è conclusa con l’archiviazione.

 

Tutto nasce da un intervento di colecistectomia in laparoscopia eseguito nel 2002 presso il presidio ospedaliero di Salemi. La paziente, a seguito di complicazioni, aveva riportato gravi danni biologici e aveva avviato una causa civile che, nel 2013, si era conclusa con una condanna dell’Asp al risarcimento di 39 mila euro. Sentenza confermata in appello nel 2019, con l’Azienda sanitaria obbligata a liquidare la somma.

Successivamente, l’ente ha segnalato la vicenda alla Procura regionale della Corte dei Conti, che lo scorso gennaio ha ipotizzato un danno erariale di circa 40mila euro a carico dei componenti dell’equipe chirurgica.

 

Tra questi figurava anche un medico salemitano, il dott. B. G., - come riporta Castelvetranonews -che ha immediatamente fornito chiarimenti sulla propria posizione. Assistito dall’avvocato Francesco Salvo, il professionista ha ricostruito il ruolo marginale ricoperto durante l’operazione, dimostrando di non aver avuto alcuna incidenza sulle conseguenze subite dalla paziente. La sua linea difensiva è stata ulteriormente rafforzata da una richiesta di audizione personale davanti al Vice Procuratore generale Adriana La Porta, nel corso della quale sono state illustrate nel dettaglio le dinamiche dell’intervento.

Proprio nei giorni scorsi, la Procura contabile regionale ha disposto l’archiviazione della sua posizione, escludendo qualsiasi nesso causale tra il suo operato e il danno riportato dalla donna. Il procedimento prosegue invece nei confronti degli altri membri dell’equipe medica.









