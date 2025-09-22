Sezioni
Cronaca

» Meteo
22/09/2025 08:35:00

Meteo Sicilia. Oggi ancora sole. Ma domani arriva la pioggia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-09-2025/meteo-sicilia-oggi-ancora-sole-ma-domani-arriva-la-pioggia-450.jpg

Dopo dieci giorni di sole e caldo fuori stagione, l’estate bis sembra al capolinea. Oggi, lunedì 22 settembre, sarà l’ultimo giorno di bel tempo in Sicilia. Da domani, martedì 23, è in arrivo una perturbazione atlantica che porterà piogge e temporali, soprattutto nella parte occidentale dell’isola.

 

Le zone più colpite saranno le province di Trapani e Palermo, dove sono attesi rovesci anche intensi. Ma l’instabilità si estenderà gradualmente anche al resto della Sicilia entro mercoledì.

L’ondata di maltempo segna la fine del caldo anomalo che ha accompagnato questi primi giorni d’autunno. Le temperature scenderanno di 4-6 gradi, riportandosi in linea con la media stagionale. Previsti anche venti sostenuti di libeccio.

 

Oggi, lunedì 22 settembre: sole e caldo estivo

L’ultima giornata di sole si apre con cielo sereno su tutta la Sicilia. Le temperature restano elevate, con massime intorno ai 30°C nelle principali città. Solo nel pomeriggio potrebbero formarsi alcune nubi sui rilievi.

Venti moderati di scirocco soffieranno sul Canale di Sicilia, sulle isole Egadi, Pantelleria e sulla costa trapanese.

 

Il meteo in provincia di Trapani

A Trapani oggi splende il sole per tutta la giornata, senza alcun rischio di pioggia. Le temperature oscillano tra i 19 e i 30 gradi. Lo zero termico si attesta a 4321 metri. I venti saranno tesi, da sud-est al mattino e da sud al pomeriggio. Il mare risulta mosso. È attiva un’allerta meteo per vento.









