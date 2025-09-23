23 Settembre: in piazza per Gaza, condannato Ciro Grillo, maltempo al Nord

23/09/2025 07:03:00

E' il 23 Settembre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Ciro Grillo è stato condannato in primo grado a otto anni per stupro di gruppo (come tutti gli altri imputati tranne uno, che ha preso sei anni e sei mesi)

• Sono scesi in strada circa mezzo milione di italiani, in sciopero per Gaza. Bloccate stazioni, autostrade, porti, università. A Milano alcuni manifestanti si sono scontrati con la polizia



• All’Onu Macron ha annunciato il riconoscimento dello Stato di Palestina da parte della Francia

• Gli aeroporti di Copenhagen e Oslo sono stati temporaneamente chiusi perché alcuni droni di provenienza ignota li stavano sorvolando

• Il maltempo ha fatto esondare il Seveso a Milano. In Piemonte una turista tedesca è stata travolta da un fiume in piena e ora è dispersa. Allagamenti in Lombardia, Piemonte e Liguria, dove oggi molte scuole rimarranno chiuse

• Stanotte a Spoleto è stato trovato un uomo fatto a pezzi in un sacco vicino ai binari

• Beatrice Venezi è la nuova direttrice stabile della Fenice di Venezia

• Oggi a Montecitorio, su proposta di Fdi, ci sarà una commemorazione per Charlie Kirk

• Trump si è rivolto alle donne incinte raccomandando loro di non prendere un certo farmaco con paracetamolo perché causerebbe autismo nei nascituri

• Stasera torna in onda lo show di Jimmy Kimmel, sospeso nei giorni scorsi per le sue posizioni anti Trump

• L’Opas del Monte dei Paschi di Siena su Mediobanca si è ufficialmente chiusa con l’86,33 per cento di adesioni

• Eni comprerà oltre un miliardo di dollari di energia derivante dalla fusione nucleare, che verrà prodotta entro l’«inizio del prossimo decennio» da una centrale statunitense

• Nvidia investirà fino a 100 miliardi di dollari per entrare in OpenAi

• Dembélé del Psg, 28 anni, ha vinto il Pallone d’oro battendo il favorito Yamal, 18

• Il ministero della Giustizia starebbe valutando di trasmettere in tv un talent show per carcerati

• Ilaria Salis ha detto che vorrebbe essere processata in Italia. Oggi al Parlamento europeo si vota sulla revoca della sua immunità

• Al-Sisi ha graziato Alaa Abdel Fattah, il più famoso attivista egiziano, in carcere dal 2019 per un like su Facebook

• La giornalista Giorgia Venturini, che si occupa di mafia, ha trovato davanti a casa la testa di un capretto in un sacco nero

• Nel posticipo di Serie A il Napoli ha battuto il Pisa 3 a 2

• L’arbitro Antonio Rapuano verrà retrocesso in Serie B per gli errori commessi in Verona-Juventus

• Harry Styles ha partecipato alla maratona di Berlino sotto falso nome, completandola in 2 ore, 59 minuti e 13 secondi, un ottimo tempo

• Sono morti il dj statunitense Ron Carroll (90 anni), l’editorialista statunitense Marilyn Hagerty (99), il professore universitario Rosario Schifani (78), fratello del governatore siciliano Renato, l’imprenditore vinicolo Pietro Toso (68)



Titoli

Corriere della Sera: Guerriglia a Milano su Gaza

la Repubblica: Piazze di pace e scontri a Milano

La Stampa: Palestina, rivoluzione francese

Il Sole 24 Ore: Pil 2023 al +1% ma è incognita 2025-26 / Industria, crolla l’export dei robot

Avvenire: Alziamo lo sguardo

Il Messaggero: La guerriglia dei ProPal

Il Giornale: Delinquenti per Gaza

Leggo: L’Italia per Gaza, guerriglia a Milano

Qn: Cortei per Gaza, Italia bloccata / Assalto alla stazione di Milano

Il Fatto: Marcia pacifica, ma tutti / parlano di 100 violenti

Libero: Sinistra pacifista

La Verità: Guerra agli italiani per la pace a Gaza

Il Mattino: Mattarella: la scuola è il futuro di tutti

il Quotidiano del Sud: La piazza di Gaza, poi la guerriglia

il manifesto: Un mondo

Domani: Mezzo milione in piazza per Gaza / L’urlo dell’Italia: «No al genocidio»



