Sammartino ha giurato. E di nuovo assessore regionale all'Agricoltura e vice di Schifani

23/09/2025 17:17:00

Cambio nell’esecutivo regionale guidato da Renato Schifani. Dopo le dimissioni di Salvatore Barbagallo per motivi personali, il presidente della Regione ha nominato Luca Sammartino, catanese, leader della Lega in Sicilia ed ex esponente del Partito Democratico, nuovo assessore all’Agricoltura, allo Sviluppo rurale e alla Pesca mediterranea.

Sammartino, che assume anche la carica di vicepresidente della Regione, è attualmente sotto processo al Tribunale di Catania per due episodi di corruzione nell’ambito dell’operazione “Pandora”. Nonostante ciò, con il giuramento all’Ars ha assunto ufficialmente le sue funzioni di governo.

«Ricominciamo dalle priorità già avviate dal professore Barbagallo, che ringrazio per l’impegno e la dedizione – ha dichiarato Sammartino –. Dobbiamo proseguire sulla strada della pianificazione per affrontare l’emergenza idrica, ridurre le perdite d’acqua e sostenere gli investimenti in agricoltura, sia nella Sicilia orientale che in quella occidentale».

Tra gli obiettivi indicati dal nuovo assessore anche la valorizzazione delle produzioni enogastronomiche siciliane e la tutela del comparto pesca, colpito dalle politiche europee: «Ogni materia prima siciliana rappresenta la nostra identità e la nostra storia. Il governo è al fianco delle imprese che vogliono portare il brand Sicilia sui mercati internazionali».

Sammartino ha infine annunciato una linea di continuità con il lavoro del predecessore: «Nelle prossime ore il governo sarà impegnato sulle riforme attese dai produttori e dai sindacati, come quelle riguardanti il comparto forestale e i consorzi di bonifica».



