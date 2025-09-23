Meteo. Arriva la pioggia in provincia di Trapani. Allerta gialla in Sicilia occidentale
Dopo l'estate prolungata di questi giorni, in Sicilia occidentale è in arrivo il maltempo. Per oggi, martedì 23 settembre, la Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta meteo gialla per rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Le zone interessate sono soprattutto quelle occidentali dell’isola, con piogge, rovesci temporaleschi e venti meridionali localmente forti.
Il bollettino parla di “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia occidentale, con quantitativi da deboli a puntualmente moderati”. E avverte anche su possibili raffiche di vento lungo le coste tirreniche e nelle province di Trapani e Palermo.
Le previsioni per oggi a Trapani
In provincia di Trapani, oggi la giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti al mattino, con piogge e rovesci temporaleschi. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi nel pomeriggio, lasciando spazio a ampie schiarite in serata.
Temperature: minima 22°C, massima 25-26°C Venti: forti da Sud durante il pomeriggio
Mare: mosso
Allerta meteo: vento
Qualità dell’aria: molto buona
Lo zero termico si attesterà a quasi 4.000 metri, mentre l’intensità solare massima sarà registrata intorno alle ore 13. I venti, già tesi al mattino, si faranno decisamente più intensi nel pomeriggio, con raffiche fino a 32 km/h.
Maltempo al Nord: frane, allagamenti e una donna dispersa
Nel frattempo, l’autunno si è già presentato con forza al Nord Italia, dove ieri, lunedì 22 settembre, si sono registrati nubifragi, esondazioni, frane e gravi danni.
Tra le situazioni più drammatiche, quella di Spigno Monferrato, in provincia di Alessandria, dove una turista tedesca risulta dispersa, trascinata dalla piena di un torrente mentre cercava di mettersi in salvo insieme al marito. Anche in Liguria, Lombardia e Piemonte si segnalano strade interrotte, scuole chiuse e evacuazioni.
A Como, una frana ha invaso la provinciale Lariana, mentre a Milano il fiume Seveso è esondato già in mattinata. In Brianza, un elicottero dei Vigili del Fuoco ha salvato una madre e il suo bambino di 10 mesi rifugiati sul tetto dell’auto. La Protezione Civile ha esteso l’allerta anche per oggi, con livelli arancioni e gialli in molte regioni.
