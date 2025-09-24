Concerto Adragna-Errera al Castello di Alcamo: fisarmonica e percussioni in dialogo

24/09/2025 13:59:00

Continua il palinsesto dell’estate alcamese con un appuntamento musicale di rilievo alla Corte Interna del Castello dei Conti di Modica, giovedì 25 settembre alle 21.00, con il duo Fisarmonica, M°Pietro Adragna e percussioni, M°Antonino Errera.

Il duo Adragna Errera rappresenta un incontro sonoro originale tra fisarmonica e percussioni, dove le composizioni dei due maestri dialogano con le pagine immortali di Astor Piazzolla, Richard Galliano, Luciano Fancelli ed Ernesto Nazareth.

Un concerto che valorizza il dialogo tra linguaggi e tradizioni, con uno sguardo contemporaneo capace di esaltare la ricchezza timbrica e ritmica di due strumenti complementari.

Pietro Adragna, (classe 1988) fisarmonicista siciliano e concertista a livello internazionale. Inizia lo studio della fisarmonica a cinque anni e mezzo, a dieci intraprende lo studio del pianoforte classico presso il Conservatorio di Musica “A. Scontrino” di Trapani. Approfondisce i suoi studi musicali dedicandosi alla composizione e alla direzione d’orchestra. Nel 2010 consegue il diploma in fisarmonica, nel 2015 si diploma in pianoforte, nel 2017 consegue il diploma in Direzione d’Orchestra presso il Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Palermo. Il suo lavoro è caratterizzato principalmente da trascrizioni per sola fisarmonica, anche di arie d’opera nate per grande orchestra. Adragna ha partecipato ai più prestigiosi concorsi dedicati alla fisarmonica, risultando più volte vincitore. Dal 2016 è Direttore artistico del World Accordion Festival, Festival Mondiale della Fisarmonica da lui ideato e realizzato in Sicilia. Dal 2017 al 2021 è stato Direttore stabile dell’Orchestra Sinfonica Giovanile del Liceo Musicale “Vito Fazio Allmayer” di Alcamo. Attualmente Docente di fisarmonica presso la scuola secondaria di I grado “L. Pirandello” di Mazara del Vallo e docente di Fisarmonica presso il Conservatorio di Musica “A. Scontrino” di Trapani.

Antonino Errera si è esibito da solista o in formazioni cameristiche in prestigiosi contesti musicali tra cui: la Carnagie Hall di New York, il Konzerthaus di Berlino, la Biennale di Salisburgo, Theatre de la Ville a Parigi, il Musikfestpiele Herrenhausen di Hannover, il Cap Ferret International Music Festival (Bordeaux), l'Auditorium Parco della Musica di Roma, il “World Arts Performing Festival” a Lahore (Pakistan). Premiato in numerosi concorsi nazionali ed internazionali. Ha eseguito prime esecuzioni assolute e prime italiane dei compositori: Steve Reich, Steingrimur Rohloff, Ludovico Einaudi, Lucia Ronchetti, Andrea Talmelli. Ha suonato dalla musica contemporanea, alla classica, all’etnica con artisti quali: Robert Lippok, Steve Reich, Paolo Fresu, Ludovico Einaudi, Monserrat Caballè, Marino Formenti, Steven Mercurio, Helen Berger.



