Telesud, dopo lo spegnimento è rissa social e legale fra Antonini e Marino

24/09/2025 06:00:00

Non bastava lo spegnimento del segnale sul digitale terrestre, con il mesto addio al canale 87. Adesso Telesud è diventata il ring virtuale di uno scontro senza esclusione di colpi fra il nuovo proprietario, il romano Valerio Antonini, e lo storico editore, Massimo Marino.

Il patron del Trapani Calcio e Basket, in un lungo post social, ha elencato quella che definisce la “verità” sulla gestione del passato:

Debiti nascosti: «Telesud era una televisione con debiti importanti, che pubblicheremo».

Creditori fantasma: «Stranamente molti creditori non si palesavano, e l’Agenzia delle Entrate si è fatta viva solo dopo il passaggio di quote».

Contributi pubblici: «Arrivavano a pioggia dal Comune e dal sindaco “Giacomino”, compreso il “meraviglioso Premio Saturno”. Poi, spariti».

Costi fuori controllo: «Ho dovuto sostenere per oltre un anno più di 4 mila euro al mese per Marino, più spese di ogni tipo con la carta di credito. Prometteva pubblicità e bilanci in attivo: non è arrivato nulla».

Stipendi da restituire: «Alcuni dipendenti mi hanno riferito di dover restituire in contanti a Marino parte dello stipendio. Pubblicheremo le loro dichiarazioni firmate».

Antonini, nel suo racconto, descrive una baracca da rimettere in piedi, costi da 60 mila euro al mese con entrate che coprivano appena il 15%, pressioni di Rai Way per vecchi arretrati mai saldati e la necessità di migrare al web. «Entro sei mesi riporteremo Telesud in attivo – promette – con una nuova società e le smart tv raggiungeremo il mondo intero. Una tv sostenibile e concreta».

La replica di Marino non si è fatta attendere. Con un comunicato al vetriolo, l’ex editore bolla come “farneticazioni” le accuse di Antonini e rivendica un primo successo legale:

«Il giudice del lavoro di Trapani ha già dato torto ad Antonini per il mio licenziamento illegittimo, imponendo a Telesud una conciliazione da circa 80 mila euro fra stipendi, contributi e spese legali».

Poi l’affondo: «Il problema con Rai Way non erano i ricatti, ma i mancati pagamenti: Antonini non ha versato un euro dal febbraio 2024 al luglio 2025, accumulando un debito di centinaia di migliaia di euro. Risultato: segnale spento. Un tristissimo primato unico in Sicilia».

Marino promette nuove denunce e smentite pubbliche: «Non mi sottraggo alle sue falsità. Ci sarà occasione nei Tribunali, quelli veri, non nei tribunali social».

Insomma, se il digitale terrestre è spento, il volume dello scontro resta altissimo. E per gli spettatori di Telesud – quelli rimasti – lo spettacolo continua, solo che ormai non passa più dal telecomando, ma dalle aule giudiziarie e dalle dirette Facebook.



