Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Giudiziaria
24/09/2025 10:33:00

Droga e estorsioni tra Alcamo e Latina: pene durissime per l’Operazione “Oro Bianco”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-09-2025/1758702881-0-droga-e-estorsioni-tra-alcamo-e-latina-pene-durissime-per-l-operazione-oro-bianco.jpg

Il Tribunale di Trapani ha inflitto condanne severissime ai dieci imputati alcamesi coinvolti nell’Operazione “Oro Bianco”, l’indagine che nel 2020 smantellò un traffico di droga tra il Lazio e la Sicilia, con epicentro tra Latina e Alcamo. Le sentenze, emesse dal collegio giudicante composto dai magistrati Franco Messina, Chiara Badalucco e Roberta Nodari, vanno dai 5 ai 30 anni di carcere.

Le condanne

La pena più pesante è stata inflitta a Giuseppe Vilardi, condannato a 30 anni di reclusione.
Seguono Francesco Di Giovanni, con 21 anni e 4 mesi, e poi:

  • Giuseppe Scarpulla: 12 anni e 10 mesi
  • Daniele Mascali: 12 anni e 3 mesi
  • Gioacchino Pocorobba: 8 anni
  • Federico Baglio: 7 anni
  • Vincenzo Aceste: 6 anni e 9 mesi
  • Giuseppe Cottone: 6 anni e 6 mesi
  • Filippo D’Arrigo: 6 anni
  • Salvatore Regina: 5 anni

Condanne che testimoniano la gravità dei reati contestati, tra spaccio, traffico di stupefacenti ed estorsione aggravata.

L’inchiesta e il ruolo dei testimoni

Determinante, nel processo, è stata la testimonianza del commissario Ignazio Coraci, della sezione investigativa del commissariato di Alcamo. Le indagini hanno fatto emergere una rete criminale ramificata e organizzata, in grado di importare ingenti quantitativi di droga attraverso rotte internazionali, dall’Europa fino all’America Latina.

Non solo traffico: l’organizzazione imponeva un rigido controllo del mercato locale con pratiche estorsive. Documentati diversi episodi di violenza nei confronti di pusher che non avevano consegnato ai vertici del clan le somme dovute per la droga.

In alcune operazioni, i guadagni superavano i 150.000 euro per singola partita di stupefacenti, segno della capacità economica e logistica del gruppo.

Le condanne definitive in Cassazione

Un primo capitolo del processo si era già chiuso lo scorso aprile, con le condanne definitive in Cassazione per chi aveva scelto il rito abbreviato:

  • Giuseppe Di Giovanni, considerato il capo dell’organizzazione, a 15 anni e 4 mesi;
  • Antonino Vilardi a 8 anni;
  • Francesco Camarda a 2 anni e 4 mesi.

Otto anni di indagini

Con le nuove sentenze, si chiude un procedimento durato otto anni, che ha colpito una delle reti di spaccio più strutturate della provincia di Trapani. Un’indagine che ha permesso di sventare traffici su scala locale, nazionale e internazionale, assicurando alla giustizia gli esponenti di spicco del sodalizio criminale.



Native | 2025-09-23 09:31:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-09-2025/minacce-informatiche-in-italia-5-cose-da-sapere-subito-250.png

Minacce informatiche in Italia: 5 cose da sapere subito

Negli ultimi anni, le minacce informatiche sono diventate sempre più comuni anche nel  nostro Paese. Truffe via email, messaggi ingannevoli, virus che bloccano i dispositivi,  i rischi  sul web non mancano, sia per privati che...







Native | 23/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-09-2025/1758634449-0-tecnicomar-al-monaco-yacht-show-2025-con-l-ecomar-sx-selezionata-nel-programma-blue-wake-trade.jpg

Tecnicomar al Monaco Yacht Show 2025 con l’ECOMAR SX,...

Native | 23/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-09-2025/1758295180-0-minacce-informatiche-in-italia-5-cose-da-sapere-subito.png

Minacce informatiche in Italia: 5 cose da sapere subito

Native | 19/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-09-2025/1758199086-0-registrare-un-marchio-ue-evita-errori-costosi-con-la-consulenza-specializzata.png

Registrare un marchio UE: evita errori costosi con la consulenza...