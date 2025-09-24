Sezioni
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Istituzioni

» Dalla Regione
24/09/2025 20:00:00

Siccità in Sicilia, 35 milioni dalla Regione per le aziende agricole colpite

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-09-2025/siccita-in-sicilia-35-milioni-dalla-regione-per-le-aziende-agricole-colpite-450.jpg

Un sostegno concreto arriva per il settore agricolo siciliano, messo in ginocchio dalla siccità e dal calo produttivo registrato nel 2024. La Regione Siciliana, attraverso l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea), ha aperto oggi i termini per la presentazione delle domande relative alla misura 23 del Psr Sicilia, che prevede aiuti per le coltivazioni di agrumi, mandorlo, pistacchio e olivo.

 

La dotazione complessiva del bando ammonta a 35 milioni di euro, così suddivisi: 18 milioni destinati al comparto agrumicolo, 11 milioni al settore olivicolo,

  • 6 milioni ai comparti del mandorlo e del pistacchio.

 

L’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino, ha sottolineato l’importanza del provvedimento: «Il governo Schifani è al fianco delle aziende agricole colpite da siccità con un aiuto concreto. Si tratta di finanziamenti corposi per comparti strategici in grado di dare uno slancio alla nostra economia».

 

Gli agricoltori interessati potranno presentare domanda da oggi e fino al 10 ottobre 2025 attraverso il portale www.sian.it, con il supporto di un Centro autorizzato di assistenza agricola (Caa). Saranno disponibili le procedure e la modulistica predisposte dal Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), necessarie per completare la richiesta.

L’intervento si rivolge alle imprese agricole che hanno subito danni a partire dal 1° gennaio 2024, con particolare riferimento alla riduzione della produzione.

Con questa misura, il governo regionale punta a garantire liquidità immediata alle aziende e a sostenere settori produttivi che rappresentano pilastri dell’agricoltura siciliana.









