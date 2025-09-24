Serena Brancale in concerto al Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo
Il Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo continua a unire sapori e musica. Questa sera, mercoledì 24 settembre, salirà sul palco di Piazza Santuario Serena Brancale, artista e polistrumentista tra le più apprezzate della scena nu-soul e jazz italiana all’estero.
La cantante pugliese approda in Sicilia con il suo “Anema e Core Tour”, prodotto da Vivo Concerti e Isola degli Artisti in collaborazione con Color Sound. Uno spettacolo che promette energia e contaminazioni: jazz, soul, elettronica, dialetto e groove si fondono in un’esperienza live intensa, capace di sorprendere fino all’ultimo brano.
Dopo aver conquistato il pubblico del Festival di Sanremo 2025 con “Anema e Core”, certificata disco d’oro, e il successo estivo di “Serenata” in collaborazione con Alessandra Amoroso, Serena Brancale ha calcato i palchi più prestigiosi in Italia e all’estero. Da Napoli a Roma, da Palermo a Milano, fino ai celebri Blue Note di Tokyo, Shanghai, Seul e New York, dove ha registrato sold out memorabili.
Brancale ha costruito negli anni un percorso musicale che intreccia soul, R&B e jazz con le radici mediterranee, portando la sua cifra stilistica anche in tv come giudice di “Like a Star”, il talent musicale condotto da Amadeus.
Il concerto di San Vito Lo Capo è una delle tappe centrali di un tour che culminerà il 25 ottobre con il debutto sul prestigioso palco del Teatro degli Arcimboldi di Milano.
L’ingresso è gratuito e il live è tra gli appuntamenti più attesi del cartellone musicale del Cous Cous Fest 2025, che ogni anno unisce sapori, culture e grandi nomi della musica italiana e internazionale.
