Ryanair torna a Birgi: oggi l'annuncio con Airgest e Regione

24/09/2025 06:00:00

E' un "new deal" per l'aeroporto.

Oggi, infatti, 24 Settembre, è il giorno dell'atteso ritorno di Ryanair come base ufficiale all’aeroporto “Vincenzo Florio” di Trapani-Birgi. Dopo anni di collegamenti ridotti e numeri in forte calo, la compagnia low cost irlandese torna a investire sullo scalo trapanese.

Questa mattina, alle 11:30 nelle storiche Cantine Florio di Marsala, si terrà la conferenza stampa convocata da Airgest, la società di gestione dell’aeroporto. Interverranno Eddie Wilson, CEO di Ryanair, Salvatore Ombra, presidente di Airgest, Alessandro Aricò, assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, e Fabrizio Francioni, responsabile comunicazione Ryanair per l’Italia.

Attesa per i dettagli e il programma operativo

Secondo le prime anticipazioni, dal gennaio 2026 Ryanair baserà un aeromobile fisso a Birgi, con un operativo che prevede collegamenti diretti con Venezia, Torino, Bergamo, Bologna, Londra e Pescara. L’obiettivo dichiarato è ambizioso: circa un milione e mezzo di passeggeri l’anno, un numero che darebbe ossigeno all’economia turistica del territorio. Il ritorno della compagnia coincide anche con l’entrata in vigore della misura regionale sull’azzeramento dell’addizionale comunale sui biglietti aerei, provvedimento chiave richiesto da Ryanair per rafforzare la propria presenza in Sicilia.

Il rilancio dello scalo civile si intreccia però con un’altra partita destinata a segnare il futuro dell’aeroporto: la trasformazione di Birgi in centro mondiale di addestramento Nato per i piloti dei caccia F-35. Un progetto che porta in dote investimenti per oltre 200 milioni di euro, incluso il rifacimento della pista, ma che ha già sollevato diversi interrogativi sulla convivenza tra traffico civile e militare. Airgest garantisce che l’attività commerciale non sarà penalizzata, oggi durante la conferenza stampa, magari sarà l'occasione per fare chiarezza anche su questo aspetto e per capire quale sarà davvero il futuro dell’aeroporto trapanese.



