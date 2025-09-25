Sezioni
25/09/2025 13:00:00

Inycon 2025: "Racconti di terra e mare" a Menfi dal 3 al 5 ottobre

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2025/1758795402-0-inycon-2025-racconti-di-terra-e-mare-a-menfi-dal-3-al-5-ottobre.jpg

 

Torna a Menfi, dal 3 al 5 ottobre 2025, Inycon, la storica rassegna dedicata al vino, al mare e ai racconti della terra, giunta quest’anno a un’edizione ricchissima di appuntamenti e ospiti. Il tema scelto per quest’anno, “Racconti di terra e mare”, unisce tradizione, gusto e cultura attraverso degustazioni, talk, laboratori esperienziali, showcooking, spettacoli e momenti musicali.

 

Il programma

Il cuore della manifestazione sarà come sempre Piazza Vittorio Emanuele III, ma l’intero centro storico di Menfi si animerà con iniziative diffuse.

Tra i momenti più attesi: Degustazioni guidate con esperti come Armando Castagno e Matteo Gallello, che accompagneranno il pubblico alla scoperta della DOC Menfi.

  • Masterclass dedicate al vino e all’olio EVO, veri ambasciatori del territorio.
  • Showcooking con chef e produttori locali che racconteranno attraverso i piatti le eccellenze della Sicilia.
  • Spettacoli serali in piazza, tra musica dal vivo, cabaret e dj set.

Particolare attenzione è riservata ai bambini e alle famiglie, con laboratori didattici e percorsi esperienziali pensati per avvicinare anche i più piccoli al mondo del vino, della natura e delle tradizioni.

 

Accanto al calendario ufficiale, sono previste alcune esperienze speciali:

  • 4 ottobre – ore 10:00: Convegno sulla DOC Menfi, un momento di approfondimento dedicato alla tutela e valorizzazione della denominazione.
  • 4 ottobre – ore 12:00: Degustazione e pranzo da Mandrarossa, un’occasione unica per conoscere da vicino una delle realtà vitivinicole più rappresentative del territorio.

 

Oltre agli eventi in programma, il pubblico potrà immergersi tra gli stand espositivi, l’Enoteca del Consorzio Vini DOC Sicilia, i laboratori di degustazione, e un percorso dedicato allo street food siciliano.

 









