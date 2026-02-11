Sanremo chiama, Marsala risponde:  pizzaioli Casano e Li Causi al Festival

11/02/2026 19:57:00

Non uno, ma due pizzaioli marsalesi sotto i riflettori del Festival.

Al Salotto delle Celebrità di Sanremo 2026 voleranno Maurizio Casano e Daniele Li Causi.

Due storie diverse, un’amicizia vera e una visione comune del mestiere.

Dal forno di Marsala al palco più mediatico d’Italia

Maurizio Casano, anima de La Pergola Pizza Taxi, e Daniele Li Causi, pizzaiolo di “Grano”, porteranno in Liguria impasti studiati, lievitazioni curate e una selezione rigorosa delle materie prime.

Non è solo una partecipazione a un evento glamour.

È il riconoscimento di un percorso costruito nel tempo, fatto di confronto quotidiano, rispetto reciproco e crescita condivisa.

Un’idea di lavoro che unisce

Casano e Li Causi non condividono soltanto il palco.

Condividono un’idea precisa di pizza: identitaria, sincera, senza artifici.

Dietro questa esperienza c’è un rapporto umano prima ancora che professionale. Un legame che nasce dalla stima, dalla fiducia e dalla voglia di migliorarsi insieme.

Sanremo avrà le canzoni, Marsala avrà il profumo degli impasti

Nel cuore del Festival, tra artisti e volti noti, ci sarà anche un pezzo di Marsala che parla attraverso il gusto.

Perché la vera standing ovation, a volte, non arriva da un applauso.

Arriva da un morso fatto bene.



