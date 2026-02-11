Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» Agroalimentare
11/02/2026 19:57:00

Sanremo chiama, Marsala risponde:  pizzaioli Casano e Li Causi al Festival

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-02-2026/sanremo-chiama-marsala-risponde-pizzaioli-casano-e-li-causi-al-festival-450.jpg

Non uno, ma due pizzaioli marsalesi sotto i riflettori del Festival.
Al Salotto delle Celebrità di Sanremo 2026 voleranno Maurizio Casano e Daniele Li Causi.

Due storie diverse, un’amicizia vera e una visione comune del mestiere.

 

Dal forno di Marsala al palco più mediatico d’Italia

 

Maurizio Casano, anima de La Pergola Pizza Taxi, e Daniele Li Causi, pizzaiolo di “Grano”, porteranno in Liguria impasti studiati, lievitazioni curate e una selezione rigorosa delle materie prime.

Non è solo una partecipazione a un evento glamour.
È il riconoscimento di un percorso costruito nel tempo, fatto di confronto quotidiano, rispetto reciproco e crescita condivisa.

 

Un’idea di lavoro che unisce

 

Casano e Li Causi non condividono soltanto il palco.
Condividono un’idea precisa di pizza: identitaria, sincera, senza artifici.

Dietro questa esperienza c’è un rapporto umano prima ancora che professionale. Un legame che nasce dalla stima, dalla fiducia e dalla voglia di migliorarsi insieme.

 

Sanremo avrà le canzoni, Marsala avrà il profumo degli impasti

 

Nel cuore del Festival, tra artisti e volti noti, ci sarà anche un pezzo di Marsala che parla attraverso il gusto.

Perché la vera standing ovation, a volte, non arriva da un applauso.
Arriva da un morso fatto bene.

 









Native | 07/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-02-2026/1770287213-0-elezioni-comunali-2026-perche-la-radio-batte-i-social.jpg

Elezioni comunali 2026: perché la radio batte i social 

Native | 04/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-02-2026/1770130762-0-quando-san-valentino-cade-nel-pieno-di-carnevale-la-doppia-festa-alla-pasticceria-savoia.jpg

Quando San Valentino cade nel pieno di Carnevale: la doppia festa alla...

Native | 03/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-02-2026/1770191795-0-leonardo-falco-confermato-segretario-uila-trapani-all-8-congresso-di-categoria.jpg

Leonardo Falco confermato segretario Uila Trapani all’8°...