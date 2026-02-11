Sanremo chiama, Marsala risponde:  pizzaioli Casano e Li Causi al Festival

Le elezioni amministrative del 2026 si avvicinano e, per la prima volta, la campagna elettorale si apre con una novità che cambia radicalmente le regole del gioco.
Da ottobre 2025 Meta – la società che...
Il Caseificio Genna di Marsala ha ottenuto la medaglia d’argento nella categoria “Yogurt di pecora” alla 12ª edizione del Concorso Italiano Agri Yogurt, svoltosi il 7 febbraio a Verona, con il patrocinio del Ministero...
Non capita spesso. Quest'anno San Valentino cade di sabato, in pieno Carnevale, e per una volta le chiacchiere condividono la vetrina con i dolci dell'amore.Alla Pasticceria Savoia di Marsala, la coincidenza significa...
Non uno, ma due pizzaioli marsalesi sotto i riflettori del Festival.Al Salotto delle Celebrità di Sanremo 2026 voleranno Maurizio Casano e Daniele Li Causi.Due storie diverse, un’amicizia vera e una visione comune del mestiere. Dal...