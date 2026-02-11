Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» Agroalimentare
11/02/2026 00:00:00

Marsala, il Caseificio Genna premiato a Verona: argento per lo yogurt di pecora

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-02-2026/marsala-il-caseificio-genna-premiato-a-verona-argento-per-lo-yogurt-di-pecora-450.jpg

Il Caseificio Genna di Marsala ha ottenuto la medaglia d’argento nella categoria “Yogurt di pecora” alla 12ª edizione del Concorso Italiano Agri Yogurt, svoltosi il 7 febbraio a Verona, con il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura.

 

Il riconoscimento si aggiunge ad altri premi già ottenuti dallo stesso prodotto, tra cui il primo posto al Concorso Nazionale Yogurt 2023 di Cremona. L’azienda, fondata negli anni ’90 e oggi guidata dalla terza generazione, utilizza latte di pecora della Valle del Belìce. Lo yogurt premiato è senza lattosio e arricchito con fermenti probiotici.

 

Accanto allo yogurt, il caseificio produce una linea di prodotti senza lattosio e diversi formaggi con affinamenti particolari. Tra questi l’erborinato “Cassata”, affinato con Marsala e frutta candita. Il premio conferma l’attenzione dell’azienda verso la valorizzazione del latte ovino locale e la qualità delle produzioni.









Native | 07/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-02-2026/1770287213-0-elezioni-comunali-2026-perche-la-radio-batte-i-social.jpg

Elezioni comunali 2026: perché la radio batte i social 

Native | 04/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-02-2026/1770130762-0-quando-san-valentino-cade-nel-pieno-di-carnevale-la-doppia-festa-alla-pasticceria-savoia.jpg

Quando San Valentino cade nel pieno di Carnevale: la doppia festa alla...

Native | 03/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-02-2026/1770191795-0-leonardo-falco-confermato-segretario-uila-trapani-all-8-congresso-di-categoria.jpg

Leonardo Falco confermato segretario Uila Trapani all’8°...