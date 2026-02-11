Marsala, il Caseificio Genna premiato a Verona: argento per lo yogurt di pecora

11/02/2026 00:00:00

Il Caseificio Genna di Marsala ha ottenuto la medaglia d’argento nella categoria “Yogurt di pecora” alla 12ª edizione del Concorso Italiano Agri Yogurt, svoltosi il 7 febbraio a Verona, con il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura.

Il riconoscimento si aggiunge ad altri premi già ottenuti dallo stesso prodotto, tra cui il primo posto al Concorso Nazionale Yogurt 2023 di Cremona. L’azienda, fondata negli anni ’90 e oggi guidata dalla terza generazione, utilizza latte di pecora della Valle del Belìce. Lo yogurt premiato è senza lattosio e arricchito con fermenti probiotici.

Accanto allo yogurt, il caseificio produce una linea di prodotti senza lattosio e diversi formaggi con affinamenti particolari. Tra questi l’erborinato “Cassata”, affinato con Marsala e frutta candita. Il premio conferma l’attenzione dell’azienda verso la valorizzazione del latte ovino locale e la qualità delle produzioni.



