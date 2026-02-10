Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» Agroalimentare
10/02/2026 00:00:00

Ercole Olivario, a Trapani la selezione dei finalisti: 31 aziende siciliane in gara

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-02-2026/ercole-olivario-a-trapani-la-selezione-dei-finalisti-31-aziende-siciliane-in-gara-450.jpg

Trapani diventa capitale dell’olio extravergine d’oliva di qualità. Venerdì 13 febbraio, a partire dalle 9.30, la sede della Camera di commercio di Trapani, in corso Italia, ospiterà la tappa siciliana del Premio nazionale Ercole Olivario, il concorso promosso dal sistema camerale che dal 1993 seleziona e valorizza le migliori produzioni olearie italiane.

Nel corso della cerimonia saranno proclamate le aziende siciliane che hanno superato la selezione regionale e che accederanno alla finale nazionale della 34ª edizione del premio, in programma a Perugia il 21 e 22 aprile. Contestualmente verranno consegnati gli attestati agli oli vincitori della seconda edizione del Premio Ercole Olivario – Sezione Sicilia e del concorso “La Goccia d’Ercole”, dedicato alle produzioni di nicchia.

 

La Sicilia rappresenta la terza tappa del “Viaggio in Italia” del Premio Ercole Olivario per l’edizione 2026, dopo Basilicata e Puglia. In crescita la partecipazione delle imprese isolane: sono 31 le aziende olearie siciliane in gara, di cui 20 nella sezione Dop e Igp e 11 nella sezione “La Goccia d’Ercole”.

 

A spiegare la scelta di Trapani come sede della proclamazione è Giuseppe Pace, presidente di Unioncamere Sicilia e commissario straordinario della Camera di commercio di Trapani. L’obiettivo, sottolinea, è rafforzare il coinvolgimento del territorio trapanese e della Sicilia occidentale, aree caratterizzate da una presenza ampia e diversificata di produttori olivicoli, e offrire al panorama nazionale una rappresentazione sempre più completa e qualificata delle eccellenze regionali. La partecipazione al premio, evidenzia Pace, costituisce inoltre un’importante occasione di confronto e crescita competitiva per le imprese del settore.

 

Il Premio nazionale Ercole Olivario è promosso da Unioncamere e dalla Camera di commercio dell’Umbria, in collaborazione con i Ministeri dell’Agricoltura e delle Imprese, l’Agenzia Ice, il Crea, Italia Olivicola e Unaprol. La tappa siciliana è organizzata dalla Camera di commercio dell’Umbria, Unioncamere Sicilia, dalla Camera di commercio del Sud Est Sicilia e dalla Camera di commercio di Trapani.









Native | 07/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-02-2026/1770287213-0-elezioni-comunali-2026-perche-la-radio-batte-i-social.jpg

Elezioni comunali 2026: perché la radio batte i social 

Native | 04/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-02-2026/1770130762-0-quando-san-valentino-cade-nel-pieno-di-carnevale-la-doppia-festa-alla-pasticceria-savoia.jpg

Quando San Valentino cade nel pieno di Carnevale: la doppia festa alla...

Native | 03/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-02-2026/1770191795-0-leonardo-falco-confermato-segretario-uila-trapani-all-8-congresso-di-categoria.jpg

Leonardo Falco confermato segretario Uila Trapani all’8°...