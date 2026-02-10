Ercole Olivario, a Trapani la selezione dei finalisti: 31 aziende siciliane in gara

10/02/2026 00:00:00

Trapani diventa capitale dell’olio extravergine d’oliva di qualità. Venerdì 13 febbraio, a partire dalle 9.30, la sede della Camera di commercio di Trapani, in corso Italia, ospiterà la tappa siciliana del Premio nazionale Ercole Olivario, il concorso promosso dal sistema camerale che dal 1993 seleziona e valorizza le migliori produzioni olearie italiane.

Nel corso della cerimonia saranno proclamate le aziende siciliane che hanno superato la selezione regionale e che accederanno alla finale nazionale della 34ª edizione del premio, in programma a Perugia il 21 e 22 aprile. Contestualmente verranno consegnati gli attestati agli oli vincitori della seconda edizione del Premio Ercole Olivario – Sezione Sicilia e del concorso “La Goccia d’Ercole”, dedicato alle produzioni di nicchia.

La Sicilia rappresenta la terza tappa del “Viaggio in Italia” del Premio Ercole Olivario per l’edizione 2026, dopo Basilicata e Puglia. In crescita la partecipazione delle imprese isolane: sono 31 le aziende olearie siciliane in gara, di cui 20 nella sezione Dop e Igp e 11 nella sezione “La Goccia d’Ercole”.

A spiegare la scelta di Trapani come sede della proclamazione è Giuseppe Pace, presidente di Unioncamere Sicilia e commissario straordinario della Camera di commercio di Trapani. L’obiettivo, sottolinea, è rafforzare il coinvolgimento del territorio trapanese e della Sicilia occidentale, aree caratterizzate da una presenza ampia e diversificata di produttori olivicoli, e offrire al panorama nazionale una rappresentazione sempre più completa e qualificata delle eccellenze regionali. La partecipazione al premio, evidenzia Pace, costituisce inoltre un’importante occasione di confronto e crescita competitiva per le imprese del settore.

Il Premio nazionale Ercole Olivario è promosso da Unioncamere e dalla Camera di commercio dell’Umbria, in collaborazione con i Ministeri dell’Agricoltura e delle Imprese, l’Agenzia Ice, il Crea, Italia Olivicola e Unaprol. La tappa siciliana è organizzata dalla Camera di commercio dell’Umbria, Unioncamere Sicilia, dalla Camera di commercio del Sud Est Sicilia e dalla Camera di commercio di Trapani.



