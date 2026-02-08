Oscar dell'Olio, il 13 febbraio a Trapani la finale del Premio Ercole Olivario

08/02/2026 14:00:00

Torna anche quest’anno in Sicilia il Premio nazionale Ercole Olivario, l’“Oscar” del sistema camerale nazionale che dal 1993 assegna il prestigioso riconoscimento ai migliori oli extravergine d’oliva di altissima qualità prodotti in Italia. La stagione delle selezioni regionali 2026 si è aperta con il “Viaggio in Italia”, partito dalla Basilicata lo scorso 22 gennaio e proseguito con la seconda tappa in Puglia a fine mese. Il tour fa ora il suo terzo approdo in Sicilia.

Venerdì 13 febbraio, alle ore 9.30, presso la Camera di commercio di Trapani (corso Italia, 26), si terrà la cerimonia di conferimento dei premi del concorso “La goccia d’Ercole”, riservato alle produzioni di nicchia, e la proclamazione delle aziende che hanno superato la selezione regionale, accedendo così alla finale nazionale della 34ª edizione del Premio Ercole Olivario, in programma a Perugia il 21 e 22 aprile prossimi.

Nel corso dell’evento saranno inoltre consegnati gli attestati alle imprese che hanno primeggiato nella seconda edizione del “Premio Ercole Olivario – Sezione Sicilia”.

L’iniziativa registra quest’anno un aumento delle imprese siciliane partecipanti: 20 aziende concorrono nella sezione Dop e Igp, mentre 11 sono in gara per il premio “La goccia d’Ercole”.

Il presidente di Unioncamere Sicilia e commissario straordinario della Camera di commercio di Trapani, Giuseppe Pace, sottolinea: «Considerati il prestigio di questa competizione e le sue ricadute positive anche a livello internazionale, ho voluto fortemente che quest’anno fosse l’ente camerale di Trapani a ospitare la cerimonia di proclamazione dei vincitori, per coinvolgere ancora di più il territorio trapanese e l’intera Sicilia occidentale. Qui è fortemente variegata la presenza di produttori di olio d’oliva, capaci di offrire al panorama nazionale una visione sempre più completa delle eccellenze dell’olio extravergine siciliano. Partecipare a questa vetrina, che è al tempo stesso motore di promozione e stimolo allo sviluppo, significa confrontarsi con i migliori produttori italiani e trarre spunto per crescere in competitività e innovazione».

Il Premio nazionale Ercole Olivario è promosso da Unioncamere insieme alla Camera di commercio dell’Umbria, con il coinvolgimento dei ministeri dell’Agricoltura e delle Imprese e del Made in Italy, dell’Agenzia Ice, del Crea, di Italia Olivicola e Unaprol.

La manifestazione regionale in Sicilia è curata in sinergia dalla Camera di commercio dell’Umbria, Unioncamere Sicilia, la Camera di commercio del Sud Est Sicilia e la Camera di commercio di Trapani.



