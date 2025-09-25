Sezioni
Al Mazara Calcio arriva l'esperto attaccante Nanni Amodeo, 305 gol in carriera

La società ASD US MAZARA 1946 comunica di avere raggiunto l’accordo con l’esperto attaccante GIOVANNI AMODEO, nato a Valenza (Al), residente a Marsala, classe 82, alto 1,91 con un importante curriculum calcistico a suon di gol realizzati, in carriera 305. In Passato ha giocato: Ciarlinz Muzane (Serie D), Fenegrò Calcio (Ecc), Virtus Bergamo (Serie D), Civitanovese Calcio (Serie D), Piacenza (Serie D), Vado F.C. (Serie D), Pergolettese (Serie D), Martina (Serie D), Pordenone (Serie D), Sandonà (Serie D), Jesolo (Serie D), Carpi (Serie D), San Marino (Serie C-2), Carpenedolo (C-2), Olbia (C-2), Massese (C-1), Teramo (C-1), Igea Virtus (C-2), Casarano (Serie D), Rossanese (Serie D), Ascoli (Serie B), Trapani (Serie D), Marsala (Ecc), Termoli (Serie D), Siderno (Serie D), Sciacca (Serie D), Marsala (Serie C-1), Mazara (Ecc), Petrosino (Promozione e 1° Cat), Marsala (Promoz), Alcamo (1° Cat) e nella scorsa stagione è stato il capocannoniere della Prima Categoria con 25 reti con la maglia della Primavera Marsala. Nanni, da qualche settimana già si allenava con la squadra e da oggi è ufficialmente agli ordini dello staff tecnico di Mister Filippo Cavataio ed è disponibile per la prima di campionato che si disputerà domenica 28 settembre alle ore 15.30 allo stadio Nino Vaccara.



Calcio | 2025-09-24 22:40:00
Trapani, altro pari, con il Catania non va oltre l'1-1

Un pareggio che può essere accettato, ma che sa di occasione sciupata per accorciare dalla Salernitana, battuta a domicilio dal Cerignola. Il Trapani non va oltere l'1-1 con il Catania nel turno infrasettimanale del sesto turno del campionato...







