25 Settembre: Flotilla attaccata, assemblea Onu, altri 40 morti a Gaza, temporali

25/09/2025 07:17:00

E' il 25 Settembre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• La Global Sumud Flotilla è stata attaccata la scorsa notte a sud di Creta, in acque internazionali. È stata colpita da bombe sonore, spray urticanti e ordigni. Nessun ferito, 15 barche danneggiate

• Meloni a New York ha detto che il vero obiettivo della Flotilla non è consegnare aiuti ma creare problemi al governo. Il ministero della Difesa ha inviato una fregata a difenderli. Il ministero degli Esteri sta cercando un compromesso tra gli attivisti e Israele

• A margine dell’assemblea generale dell’Onu, Trump ha promesso a leader arabi e islamici che non permetterà a Israele di annettere la Cisgiordania



• L’esercito israeliano avanza nella città di Gaza, sfollata ormai per due terzi. Ci sarebbero almeno altri 40 morti

• All’Onu Zelens’kyj ha tenuto un discorso duro e disincantato: «Il XXI secolo non è molto diverso dal passato. Non il diritto internazionale, non la cooperazione, ma le armi decidono chi sopravvive»

• A Dallas, in Texas, un uomo ha sparato contro l’ufficio dell’agenzia anti-immigrazione. Ha ucciso un uomo e ne ha feriti due, poi ha tentato il suoicidio

• L’uomo condannato per aver tentato di uccidere Trump un anno fa ha tentato di uccidersi con una penna

• Diversi abitanti di Nemours, in Francia, sono andati a depositare mazzi di fiori attorno alla casa di Claudia Cardinale

• L’imprenditore del vino Emanuele Ragnedda, 41 anni, sardo di Arzachena, ha confessato l’omicidio di Cinzia Pinna, 33 anni di Castelsardo, scomparsa l’11 settembre

• Alessia Pifferi, che lasciò morire la figlia di 18 mesi, aveva «piena capacità di intendere e di volere».

• Dalla Lombardia fino alla Sicilia, i temporali stanno colpendo tutta la penisola

• Mattarella ha graziato quattro persone, tra di loro un giovane che aveva ucciso il padre violento e una guardia giurata che sparò a un ladro

• La distribuzione di 720 profilattici ai detenuti del carcere di Pavia, su decisione della direzione, ha messo in subbuglio la polizia penitenziaria

• Per il nostro Paese l’Ocse rendiconta una crescita allo 0,7 per cento nel 2024 e prevede che quest’anno si chiuderà allo 0,6 per cento, come il 2026. L’inflazione è attesa all’1,9 per cento nel 2025 e all’1,8 per cento nel 2026

• Sono morti il drammaturgo Remo Rostagno (85 anni) e Mamadou Baldé, padre del calciatore Keita



Titoli

Corriere della Sera: Flotilla attaccata, lite tra i partiti

la Repubblica: Meloni attacca la Flotilla

La Stampa: Flotilla, piano Meloni-Chiesa

Il Sole 24 Ore: Edilizia privata, pronta la riforma / Sanatoria per abusi precedenti al 1967

Avvenire: Fermare la violenza

Il Messaggero: Meloni e l’attacco a Flottilla: usano Gaza contro di noi

Il Giornale: Militari per salvare i pacifisti

Qn: Meloni e la Flotilla attaccata / «Missione irresponsabile»

Il Fatto: Prima droni, poi Meloni: «La Flottilla ce l’ha con me»

Leggo: Flotilla sotto tiro, l’Italia invia una nave

Libero: Giorgia smaschera la Flotilla

La Verità: Landini e il Pd sfruttano Gaza / per regolare i conti a sinistra

Il Mattino: Nasce il Dipartimento per il Sud

il Quotidiano del Sud: Meloni contro la Flotilla: / «Usano Gaza per attaccarci»

il manifesto: Avviso ai naviganti

Domani: Anche Meloni attacca Flotilla: / «Usano Gaza contro il governo»



