Cronaca
25/09/2025 07:17:00

25 Settembre: Flotilla attaccata, assemblea Onu, altri 40 morti a Gaza, temporali

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2025/1758777782-0-25-settembre-flotilla-attaccata-assemblea-onu-altri-40-morti-a-gaza-temporali.png

E' il 25 Settembre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

 

• La Global Sumud Flotilla è stata attaccata la scorsa notte a sud di Creta, in acque internazionali. È stata colpita da bombe sonore, spray urticanti e ordigni. Nessun ferito, 15 barche danneggiate
• Meloni a New York ha detto che il vero obiettivo della Flotilla non è consegnare aiuti ma creare problemi al governo. Il ministero della Difesa ha inviato una fregata a difenderli. Il ministero degli Esteri sta cercando un compromesso tra gli attivisti e Israele
• A margine dell’assemblea generale dell’Onu, Trump ha promesso a leader arabi e islamici che non permetterà a Israele di annettere la Cisgiordania


• L’esercito israeliano avanza nella città di Gaza, sfollata ormai per due terzi. Ci sarebbero almeno altri 40 morti
• All’Onu Zelens’kyj ha tenuto un discorso duro e disincantato: «Il XXI secolo non è molto diverso dal passato. Non il diritto internazionale, non la cooperazione, ma le armi decidono chi sopravvive»
• A Dallas, in Texas, un uomo ha sparato contro l’ufficio dell’agenzia anti-immigrazione. Ha ucciso un uomo e ne ha feriti due, poi ha tentato il suoicidio
• L’uomo condannato per aver tentato di uccidere Trump un anno fa ha tentato di uccidersi con una penna
• Diversi abitanti di Nemours, in Francia, sono andati a depositare mazzi di fiori attorno alla casa di Claudia Cardinale
• L’imprenditore del vino Emanuele Ragnedda, 41 anni, sardo di Arzachena, ha confessato l’omicidio di Cinzia Pinna, 33 anni di Castelsardo, scomparsa l’11 settembre
• Alessia Pifferi, che lasciò morire la figlia di 18 mesi, aveva «piena capacità di intendere e di volere».
• Dalla Lombardia fino alla Sicilia, i temporali stanno colpendo tutta la penisola
• Mattarella ha graziato quattro persone, tra di loro un giovane che aveva ucciso il padre violento e una guardia giurata che sparò a un ladro
• La distribuzione di 720 profilattici ai detenuti del carcere di Pavia, su decisione della direzione, ha messo in subbuglio la polizia penitenziaria
• Per il nostro Paese l’Ocse rendiconta una crescita allo 0,7 per cento nel 2024 e prevede che quest’anno si chiuderà allo 0,6 per cento, come il 2026. L’inflazione è attesa all’1,9 per cento nel 2025 e all’1,8 per cento nel 2026
• Sono morti il drammaturgo Remo Rostagno (85 anni) e Mamadou Baldé, padre del calciatore Keita

Titoli
Corriere della Sera: Flotilla attaccata, lite tra i partiti
la Repubblica: Meloni attacca la Flotilla
La Stampa: Flotilla, piano Meloni-Chiesa
Il Sole 24 Ore: Edilizia privata, pronta la riforma / Sanatoria per abusi precedenti al 1967
Avvenire: Fermare la violenza
Il Messaggero: Meloni e l’attacco a Flottilla: usano Gaza contro di noi
Il Giornale: Militari per salvare i pacifisti
Qn: Meloni e la Flotilla attaccata / «Missione irresponsabile»
Il Fatto: Prima droni, poi Meloni: «La Flottilla ce l’ha con me»
Leggo: Flotilla sotto tiro, l’Italia invia una nave
Libero: Giorgia smaschera la Flotilla
La Verità: Landini e il Pd sfruttano Gaza / per regolare i conti a sinistra
Il Mattino: Nasce il Dipartimento per il Sud
il Quotidiano del Sud: Meloni contro la Flotilla: / «Usano Gaza per attaccarci»
il manifesto: Avviso ai naviganti
Domani: Anche Meloni attacca Flotilla: / «Usano Gaza contro il governo»









