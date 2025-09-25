25 Settembre: Flotilla attaccata, assemblea Onu, altri 40 morti a Gaza, temporali
E' il 25 Settembre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.
• La Global Sumud Flotilla è stata attaccata la scorsa notte a sud di Creta, in acque internazionali. È stata colpita da bombe sonore, spray urticanti e ordigni. Nessun ferito, 15 barche danneggiate • Meloni a New York ha detto che il vero obiettivo della Flotilla non è consegnare aiuti ma creare problemi al governo. Il ministero della Difesa ha inviato una fregata a difenderli. Il ministero degli Esteri sta cercando un compromesso tra gli attivisti e Israele • A margine dell’assemblea generale dell’Onu, Trump ha promesso a leader arabi e islamici che non permetterà a Israele di annettere la Cisgiordania
• L’esercito israeliano avanza nella città di Gaza, sfollata ormai per due terzi. Ci sarebbero almeno altri 40 morti • All’Onu Zelens’kyj ha tenuto un discorso duro e disincantato: «Il XXI secolo non è molto diverso dal passato. Non il diritto internazionale, non la cooperazione, ma le armi decidono chi sopravvive» • A Dallas, in Texas, un uomo ha sparato contro l’ufficio dell’agenzia anti-immigrazione. Ha ucciso un uomo e ne ha feriti due, poi ha tentato il suoicidio • L’uomo condannato per aver tentato di uccidere Trump un anno fa ha tentato di uccidersi con una penna • Diversi abitanti di Nemours, in Francia, sono andati a depositare mazzi di fiori attorno alla casa di Claudia Cardinale • L’imprenditore del vino Emanuele Ragnedda, 41 anni, sardo di Arzachena, ha confessato l’omicidio di Cinzia Pinna, 33 anni di Castelsardo, scomparsa l’11 settembre • Alessia Pifferi, che lasciò morire la figlia di 18 mesi, aveva «piena capacità di intendere e di volere». • Dalla Lombardia fino alla Sicilia, i temporali stanno colpendo tutta la penisola • Mattarella ha graziato quattro persone, tra di loro un giovane che aveva ucciso il padre violento e una guardia giurata che sparò a un ladro • La distribuzione di 720 profilattici ai detenuti del carcere di Pavia, su decisione della direzione, ha messo in subbuglio la polizia penitenziaria • Per il nostro Paese l’Ocse rendiconta una crescita allo 0,7 per cento nel 2024 e prevede che quest’anno si chiuderà allo 0,6 per cento, come il 2026. L’inflazione è attesa all’1,9 per cento nel 2025 e all’1,8 per cento nel 2026 • Sono morti il drammaturgo Remo Rostagno (85 anni) e Mamadou Baldé, padre del calciatore Keita
Titoli Corriere della Sera: Flotilla attaccata, lite tra i partiti la Repubblica: Meloni attacca la Flotilla La Stampa: Flotilla, piano Meloni-Chiesa Il Sole 24 Ore: Edilizia privata, pronta la riforma / Sanatoria per abusi precedenti al 1967 Avvenire: Fermare la violenza Il Messaggero: Meloni e l’attacco a Flottilla: usano Gaza contro di noi Il Giornale: Militari per salvare i pacifisti Qn: Meloni e la Flotilla attaccata / «Missione irresponsabile» Il Fatto: Prima droni, poi Meloni: «La Flottilla ce l’ha con me» Leggo: Flotilla sotto tiro, l’Italia invia una nave Libero: Giorgia smaschera la Flotilla La Verità: Landini e il Pd sfruttano Gaza / per regolare i conti a sinistra Il Mattino: Nasce il Dipartimento per il Sud il Quotidiano del Sud: Meloni contro la Flotilla: / «Usano Gaza per attaccarci» il manifesto: Avviso ai naviganti Domani: Anche Meloni attacca Flotilla: / «Usano Gaza contro il governo»
Un pomeriggio per informarsi, condividere esperienze e sentirsi parte di una comunità più consapevole. È lo spirito con cui la clinica Diaverum di Marsala organizza il Patient Education Day, in programma giovedì 25...
Un sorpasso azzardato, un diverbio, poi la follia: inseguono un'auto e pestano brutalmente due persone per strada. Non finisce lì: minacce, richieste di denaro e danneggiamenti. È il bilancio di una vicenda di violenza urbana...
Una giornata all’insegna delle tradizioni contadine e dei sapori autentici del territorio. Domenica 28 settembre 2025, in C.da Ciavolo di Marsala, prende il via la prima edizione della Festa del Pastore – Sagra dei sapori caseari e della...
Due nuove bollicine arricchiscono il portfolio di Cantine Paolini, realtà cooperativa di Marsala che da decenni rappresenta un pilastro della vitivinicoltura siciliana. Si tratta del Brioso Bianco, ottenuto da uve Inzolia, e del Brioso...