Mazara: traffico bloccato per ore per un guasto ai passaggi a livello

25/09/2025 16:13:00

Mazara del Vallo si è ritrovata ancora una volta bloccata da un guasto ai passaggi a livello. Questa mattina le barriere ferroviarie di via Madonna del Paradiso sono rimaste chiuse per ore, mandando in tilt la circolazione urbana e isolando interi quartieri.

Secondo alcune indiscrezioni, il malfunzionamento sarebbe collegato a un problema tecnico alla stazione di Marausa, che ha causato disservizi lungo la tratta Trapani–Castelvetrano. Solo l’intervento manuale dei tecnici ha consentito di ripristinare la viabilità, ma non prima di aver creato code chilometriche, ritardi e disagi per studenti e lavoratori.

Non si tratta di un episodio isolato. I passaggi a livello rappresentano da anni un punto critico per la mobilità cittadina. Già nel 2023 l’amministrazione comunale aveva annunciato progetti e ipotesi di accordo con RFI per ridurre l’impatto sulla viabilità, ma finora nessun intervento concreto è stato realizzato.

Il guasto di oggi riaccende le polemiche e la richiesta di soluzioni strutturali, come la costruzione di sottopassi o cavalcavia, opere che però richiedono tempi lunghi e importanti investimenti.



