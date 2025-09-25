Palermo, follia in autostrada: inseguimento, botte e rapina. Padre e figli in carcere

25/09/2025 07:41:00

Un sorpasso azzardato, un diverbio, poi la follia: inseguono un'auto e pestano brutalmente due persone per strada. Non finisce lì: minacce, richieste di denaro e danneggiamenti. È il bilancio di una vicenda di violenza urbana avvenuta a Palermo, la sera del 25 aprile, che ora ha portato a misure cautelari nei confronti di un uomo di 54 anni e dei suoi tre figli di 26, 24 e 17 anni.

I quattro – protagonisti di un vero e proprio raid punitivo – sono accusati, a vario titolo, di rapina, lesioni personali, minacce e tentata estorsione.

Le indagini sono state condotte dalla Polizia del commissariato Porta Nuova, che ha ricostruito l’intera dinamica partendo dalla denuncia delle vittime. Secondo quanto emerso, tutto è iniziato per una manovra stradale sbagliata. Dalle parole si è presto passati ai fatti: i quattro hanno inseguito l’auto con a bordo due uomini, li hanno bloccati, aggrediti con calci e pugni e derubati.

Non paghi, avrebbero continuato a intimidire le vittime anche dopo l'aggressione, con danneggiamenti e minacce, arrivando perfino a pretendere denaro in cambio del loro "silenzio".

Il padre e i figli di 26 e 17 anni sono stati arrestati e portati in carcere, mentre per il 24enne il giudice ha disposto l’obbligo di dimora e di firma quotidiana in caserma.

Due i provvedimenti firmati: uno dalla Procura ordinaria di Palermo, diretta da Maurizio de Lucia, e uno dalla Procura per i minorenni, guidata da Claudia Caramanna.



