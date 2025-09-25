Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
25/09/2025 14:01:00

Selinunte, raddoppiati gli spettatori della stagione estiva

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2025/1758793261-0-selinunte-raddoppiati-gli-spettatori-della-stagione-estiva.jpg

Con oltre 21 mila presenze, la stagione estiva al Parco archeologico di Selinunte ha raddoppiato i numeri rispetto allo scorso anno, quando si registrarono poco meno di 10 mila presenze. Un risultato raggiunto grazie a un cartellone condiviso che ha potuto contare sull’open call lanciata dal Parco e da CoopCulture, cucito su altre rassegne già consolidate, come il Festival della Bellezza, Teatri di Petra, Curva Minore, il nuovissimo Neòkoros o i giovani Agorà e Ekklesìa: una formula innovativa che ha trovato riscontro negli artisti che hanno risposto alla call (a maggio sono arrivate oltre cento proposte) ma anche nel pubblico che ha potuto contare su spettacoli di taglio diverso, dai concerti alla luce della luna, alle tragedie classiche, agli affabulatori del Terzo Millennio, agli artisti pop, al teatro equestre, al musical. Di fatto due mesi interi di spettacoli, a volte anche più titoli nella stessa serata visto che il Parco di Selinunte ha potuto contare sullo spazio dinanzi al Tempio di Hera, su Baglio Florio ed ancora su Cave di Cusa e castello Grifeo a Partanna.

 

«Selinunte  - commenta l’assessore ai Beni culturali e identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato - è riuscita a dimostrare come uno tra i parchi archeologici più importanti e imponenti del Mediterraneo, può trasformarsi in un laboratorio culturale a cielo aperto, dove reperti e note contemporanee dialogano insieme con estremo rispetto, consentendo a chiunque di trovare all’interno del cartellone la “sua” data da non perdere».

«Un racconto in più atti  – dice Felice Crescente, direttore del Parco – che ha reso unica l’estate a Selinunte, nel rispetto della sua identità archeologica. Gli spettatori sono raddoppiati e questo è un successo inaspettato, ma è anche il segno che stiamo andando nella giusta direzione, un cartellone che si autosostiene, nella convinzione che appartenga prima di tutto al pubblico».

Tra gli spettacoli più amati, i Carmina Burana e “Love Morricone” del Coro lirico siciliano, il concerto di Stefano Bollani e le lezioni di Alessandro D’Avenia e Umberto Galimberti per il Festival della Bellezza, le due repliche di “Love Morricone”, il “Prometeo" di Giuseppe Cimarosa; i concerti di Simona Molinari, Paola Turci e Francesca Michielin per Neòkoros.









Native | 25/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-09-2025/1758638439-0-marsala-osteria-siciliando-al-top-di-tripadvisor-dieci-anni-di-cucina-territoriale.jpg

Marsala, Osteria Siciliando al top di TripAdvisor: dieci anni di cucina...

Native | 24/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-09-2025/1758707759-0-a-marsala-debutta-la-festa-del-pastore-degustazioni-folklore-e-cabaret.jpg

A Marsala debutta la Festa del Pastore: degustazioni, folklore e cabaret

Native | 24/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-09-2025/1758712749-0-marsala-diaverum-organizza-il-patient-education-day-per-i-pazienti-in-dialisi.png

Marsala, Diaverum organizza il Patient Education Day per i pazienti in...