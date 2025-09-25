Sezioni
Cronaca

25/09/2025 11:07:00

Violenza sessuale alla figlia minorenne dell'ex. Trapanese a processo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2025/1758791368-0-violenza-sessuale-alla-figlia-minorenne-dell-ex-trapanese-a-processo.jpg

Un trapanese di 44 anni  è stato rinviato a giudizio dal giudice per le udienze preliminari di Trapani con l’accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti della figlia della sua ex compagna.

 

 I fatti risalgono al 2022. Dal capo d’imputazione emerge che l’uomo, approfittando dell’assenza o della distrazione della madre della giovane, l’avrebbe diverse volte palpeggiata. All’epoca, la ragazza era minorenne. Il Gup lo ha rinviato a giudizio davanti il collegio penale del tribunale. Il processo inizierà in gennaio. L’imputato è difeso dall’avvocato D'Amico, mentre la ragazza, costituitasi parte civile, è assistita dall'avvocato Vito Daniele Cimiotta. Davanti al gup si è, inoltre, costituita parte civile, con l’assistenza dell’avvocata Roberta Anselmi, anche l'associazione “La casa di Venere” di Marsala.
 









