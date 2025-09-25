Sezioni
25/09/2025 11:39:00

Marsala, grande partecipazione alla Giornata Avis in ricordo del Beato Rosario Livatino

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2025/1758793402-0-marsala-grande-partecipazione-alla-giornata-avis-in-ricordo-del-beato-rosario-livatino.jpg

Un’emozione intensa e condivisa ha accompagnato la giornata di raccolta sangue che l’Avis di Marsala ha voluto dedicare al giudice e Beato Rosario Livatino. «Si notava chiaro nel volto di ciascuno l’emozione di donare per una persona che ha dedicato la sua vita per il riscatto di questa terra. Il sacrificio di Rosario Livatino non è stato vano», ha dichiarato il presidente dell’associazione, Luciano Rosas.

 

L’iniziativa rientra nel progetto promosso dalla Regione Siciliana per rendere omaggio ai tre magistrati simbolo della lotta alla mafia – Livatino, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino – attraverso giornate speciali di raccolta del sangue. A Marsala la risposta è stata significativa: circa quaranta sacche raccolte e nuove candidature per entrare a far parte della grande famiglia dei donatori. A ciascun partecipante è stata inoltre consegnata in omaggio la maglia sociale Avis.

 

L’impegno dell’associazione non si ferma: sono infatti già in programma altre due giornate di donazione, fissate per domani e per la prossima domenica, a conferma della costante attenzione verso la comunità e della volontà di trasformare il ricordo in un gesto concreto di solidarietà.









