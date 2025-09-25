Sezioni
Sport
25/09/2025 14:00:00

Settimana Europea dello Sport: il Panathlon Club Trapani protagonista a Erice e Paceco 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2025/settimana-europea-dello-sport-il-panathlon-club-trapani-protagonista-a-erice-e-paceco-450.jpg

Settimana Europea dello Sport 2025: il Panathlon Club di Trapani protagonista con eventi a Erice e Paceco

Anche quest’anno il Panathlon Club di Trapani aderisce con entusiasmo alla Settimana Europea dello Sport, l’iniziativa promossa dalla Comunità Europea per diffondere la cultura dell’attività fisica e dello sport a tutte le età. L’evento, realizzato con il patrocinio e il sostegno di Sport & Salute SpA, dei Comuni di Erice, Misiliscemi e Paceco, e grazie al contributo dei consolidati sponsor Lombardo Bikes e Automondo Kia/Peugeot, conferma la sua presenza nel calendario internazionale della manifestazione.

 

Le attività in programma quest’anno prevedono due giornate principali: 26 settembre, dalle 9:00 alle 13:00, presso il Giardino dello Sport “Falcone e Borsellino” di Erice. Qui si raduneranno gli istituti scolastici del territorio e alcune associazioni sportive per svolgere attività ludico-motorie e sportive, tra cui i Giochi Popolari della Tradizione, come tiro alla fune, corsa coi sacchi, bocce e lancio dei cerchi.

  • 29 settembre, dalle 9:00 alle 13:00, in Piazza Vittorio Emanuele a Paceco, con le stesse attività riservate agli alunni degli istituti scolastici di Paceco e Misiliscemi. L’evento culminerà con una cerimonia di premiazione dedicata agli studenti e la consegna di riconoscimenti ad atleti e società locali che si sono distinti durante l’anno.

Diversamente dalle edizioni precedenti, quest’anno non ci sarà il consueto corteo: i raduni si svolgeranno direttamente nei due luoghi indicati.

 

Non mancheranno momenti di memoria e tradizione: il Memorial di calcio a 5 “Giuseppe Isotto” ricorderà la figura dell’amico che, decenni fa, fondò la nota Ditta “Isotto Sport”. Inoltre, UnipolSai e Croce Rossa Italiana garantiranno rispettivamente la copertura assicurativa dell’evento e l’assistenza sanitaria.

Nei viali del Giardino dello Sport saranno presenti stand informativi di istituzioni e associazioni, come il 37° Stormo dell’Aeronautica Militare, l’82° Centro CSAR di Birgi, la Polstrada, i Vigili del Fuoco e la C.R.I., con distribuzione di gadget e attività educative per promuovere nei giovani uno spirito di cittadinanza attiva e consapevole. Gli studenti delle scuole primarie potranno inoltre divertirsi nel parco giochi allestito appositamente.

 









https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-09-2025/1758638439-0-marsala-osteria-siciliando-al-top-di-tripadvisor-dieci-anni-di-cucina-territoriale.jpg

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-09-2025/1758707759-0-a-marsala-debutta-la-festa-del-pastore-degustazioni-folklore-e-cabaret.jpg

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-09-2025/1758712749-0-marsala-diaverum-organizza-il-patient-education-day-per-i-pazienti-in-dialisi.png

