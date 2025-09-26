Ryanair torna a Trapani Birgi: tutti i nuovi voli

26/09/2025 16:19:00

Dopo mesi di indiscrezioni e annunci, il ritorno di Ryanair a Trapani Birgi è ormai realtà. La base riaprirà ufficialmente a gennaio 2026 con il posizionamento di un primo aeromobile, al quale se ne aggiungerà un secondo da fine marzo, portando a un incremento progressivo delle rotte e delle frequenze.

Il nuovo piano operativo rappresenta un investimento da 200 milioni di euro e punta a superare 1,5 milioni di passeggeri l’anno, con 23 rotte totali di cui 11 completamente nuove. Ecco la situazione aggiornata fino a giugno 2026, mese in cui debutteranno anche le rotte per Manchester e Porto.

Rotte nazionali

Bari : 1 volo settimanale (venerdì).

: 1 volo settimanale (venerdì). Bologna : fino a 6 frequenze settimanali.

: fino a 6 frequenze settimanali. Milano Bergamo : collegamenti giornalieri con rinforzi nei periodi di picco.

: collegamenti giornalieri con rinforzi nei periodi di picco. Milano Malpensa : 2 frequenze settimanali (martedì e sabato).

: 2 frequenze settimanali (martedì e sabato). Pescara : 3 frequenze settimanali (mar, gio, sab).

: 3 frequenze settimanali (mar, gio, sab). Pisa : 1 volo a settimana (lunedì).

: 1 volo a settimana (lunedì). Roma Fiumicino : 5 frequenze settimanali (mer, ven, dom).

: 5 frequenze settimanali (mer, ven, dom). Torino : 3 frequenze settimanali (mar, gio, sab).

: 3 frequenze settimanali (mar, gio, sab). Venezia : 2 frequenze settimanali (mar, sab).

: 2 frequenze settimanali (mar, sab). Verona: 1 frequenza (venerdì).

Rotte internazionali già operative

Bruxelles Charleroi : 2 voli settimanali (lun, gio).

: 2 voli settimanali (lun, gio). Karlsruhe/Baden Baden : 2 voli settimanali (gio, dom).

: 2 voli settimanali (gio, dom). Katowice : 1 frequenza (giovedì).

: 1 frequenza (giovedì). Londra Stansted : attiva dal 2026 con voli il lunedì e venerdì (in attesa di conferma per aprile e maggio).

: attiva dal 2026 con voli il lunedì e venerdì (in attesa di conferma per aprile e maggio). Malta : 3 frequenze settimanali (lun, mer, sab).

: 3 frequenze settimanali (lun, mer, sab). Siviglia : 2 voli settimanali (lun, ven).

: 2 voli settimanali (lun, ven). Saarbrücken : 2 voli settimanali (mar, sab).

: 2 voli settimanali (mar, sab). Stoccolma: 1 volo settimanale (lunedì).

Nuove rotte in arrivo

Da giugno 2026 il network si arricchirà ulteriormente con:

Manchester (Regno Unito).

(Regno Unito). Porto (Portogallo).

In attesa di conferma

Londra Stansted dovrebbe essere confermata anche nei mesi di aprile e maggio, ma al momento non risulta ancora in vendita.

Cosa significa per il territorio

L’arrivo della nuova base Ryanair a Trapani Birgi non è solo una buona notizia per i passeggeri: la compagnia ha stimato che l’operativo genererà oltre 800 posti di lavoro locali tra diretti e indotto, oltre a una crescita stimata del traffico turistico e nuove opportunità per l’economia della Sicilia occidentale.

Tra le novità, anche un aumento del 10% della capacità sui collegamenti con Roma e Milano, che rappresentano il cuore della mobilità per studenti, lavoratori e turisti.



