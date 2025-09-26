Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» Calcio
26/09/2025 19:06:00

Trapani, il Collegio di Garanzia del Coni non fa sconti: resta il -8

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-09-2025/trapani-il-collegio-di-garanzia-del-coni-non-fa-sconti-resta-il-8-450.jpg

Articoli Correlati:

Si chiedeva l'azzeramento, si sperava quantomeno nello sconto, ma è finita con un nulla di fatto. Il Collegio di Garanzia del Coni ha rigettato il ricorso del Trapani che, pertanto, dovrà portare a termine questo campionato di serie C con un fardello di 8 punti di penalizzazione.

La sanzione è figlia della vicenda dei crediti d'imposta, acquistati dal Trapani per pagare le scadenze delle imposte, e poi rivelatisi "vuoti". Motivo per cui i granata sono stati ritenuti colpevoli, nonostante la società si sia, sin da subito, dichiarata vittima di una truffa da parte della "Alfieri", la società dalla quale ha acquistato i crediti.

Gli otto punti di penalizzazione sono stati comminati quattro per ciascuna delle due scadenze federali per le quali non sono stati rispettati i termini. Quella di febbraio scorso, che doveva avere effetti sulla stagione 2024-25, e quella di aprile, con effetti su quella attuale.

Il Tribunale Federale, però, ha deciso di sommare le penalizzazioni perché la sanzione deve essere afflittiva e 4 punti in meno nella passata stagione non avrebbero procurato nessun nocumento alla classifica granata.

La sentenza è stata confermata in Appello ed adesso anche dal Coni con il verdetto del Collegio di Garanzia che, tra l'altro, conferma anche le inibizioni al presidente Valerio Antonini ed al segretario Vito Giacalone.









Native | 25/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-09-2025/1758723850-0-lusso-sull-acqua-come-gli-emirati-stanno-rivoluzionando-il-noleggio-di-yacht.jpg

Lusso sull'acqua: come gli Emirati stanno rivoluzionando il noleggio...

Native | 25/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-09-2025/1758638439-0-marsala-osteria-siciliando-al-top-di-tripadvisor-dieci-anni-di-cucina-territoriale.jpg

Marsala, Osteria Siciliando al top di TripAdvisor: dieci anni di cucina...

Native | 24/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-09-2025/1758707759-0-a-marsala-debutta-la-festa-del-pastore-degustazioni-folklore-e-cabaret.jpg

A Marsala debutta la Festa del Pastore: degustazioni, folklore e cabaret