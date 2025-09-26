Trapani, il Collegio di Garanzia del Coni non fa sconti: resta il -8
Si chiedeva l'azzeramento, si sperava quantomeno nello sconto, ma è finita con un nulla di fatto. Il Collegio di Garanzia del Coni ha rigettato il ricorso del Trapani che, pertanto, dovrà portare a termine questo campionato di serie C con un fardello di 8 punti di penalizzazione.
La sanzione è figlia della vicenda dei crediti d'imposta, acquistati dal Trapani per pagare le scadenze delle imposte, e poi rivelatisi "vuoti". Motivo per cui i granata sono stati ritenuti colpevoli, nonostante la società si sia, sin da subito, dichiarata vittima di una truffa da parte della "Alfieri", la società dalla quale ha acquistato i crediti.
Gli otto punti di penalizzazione sono stati comminati quattro per ciascuna delle due scadenze federali per le quali non sono stati rispettati i termini. Quella di febbraio scorso, che doveva avere effetti sulla stagione 2024-25, e quella di aprile, con effetti su quella attuale.
Il Tribunale Federale, però, ha deciso di sommare le penalizzazioni perché la sanzione deve essere afflittiva e 4 punti in meno nella passata stagione non avrebbero procurato nessun nocumento alla classifica granata.
La sentenza è stata confermata in Appello ed adesso anche dal Coni con il verdetto del Collegio di Garanzia che, tra l'altro, conferma anche le inibizioni al presidente Valerio Antonini ed al segretario Vito Giacalone.
