Trapani Calcio, oggi il verdetto sul ricorso: si decide la sorte degli 8 punti

26/09/2025 06:00:00

È il giorno del giudizio per il Trapani Calcio. Oggi, 26 settembre 2025, la Prima Sezione del Collegio di Garanzia del CONI si riunisce per discutere il ricorso presentato dalla società F.C. Trapani 1905, dal presidente Valerio Antonini e dal dirigente Vito Giacalone contro la pesantissima penalizzazione di otto punti inflitta lo scorso giugno per l’utilizzo di crediti fiscali inesistenti.

L’udienza è fissata alle ore 14.00 a Roma, sotto la presidenza del professor avvocato Vito Branca. Si tratta del grado di giudizio sportivo più alto disponibile prima dell’eventuale passaggio alla giustizia amministrativa del TAR.

Qui un'inchiesta di Tp24 che ricostruisce la vicenda.

Cosa si discute oggi

Il ricorso (R.G. n. 57/2025) punta a ottenere l’annullamento della decisione della Corte Federale d’Appello FIGC (n. 0120/CFA-2024-2025), che lo scorso 30 giugno ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale Federale Nazionale (provvedimento n. 0215/TFNSD/2024-2025).

In quella decisione, la società Trapani Calcio è stata sanzionata con otto punti di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2025/2026, mentre Valerio Antonini e Vito Giacalone sono stati inibiti per sei mesi ciascuno.

Oggi il Collegio di Garanzia esaminerà tutte le memorie difensive e gli atti del procedimento, e potrebbe decidere di confermare, ridurre o annullare la sanzione. In casi simili, la giurisprudenza sportiva non ha escluso interventi correttivi, soprattutto quando le società riescono a dimostrare di essere state vittime di una frode articolata.

Le origini della penalizzazione: crediti fiscali inesistenti

Tutta la vicenda nasce da un’operazione finanziaria effettuata tra febbraio e marzo 2025: il Trapani, secondo quanto ricostruito dalla FIGC, ha utilizzato crediti d’imposta inesistenti per compensare debiti verso l’erario (Irpef e Inps) relativi ai mesi di novembre, dicembre 2024, gennaio e febbraio 2025.

I crediti — apparentemente regolari nel “cassetto fiscale” — provenivano da una società, Alfieri SPV, con sede in via Montenapoleone a Milano, ma priva di ogni reale struttura imprenditoriale e già attenzionata dalle autorità.

Secondo il Tribunale Federale, il club avrebbe “consapevolmente aderito” a un’operazione che non offriva “garanzie legali né fiscali”, e che non ha estinto validamente il debito con l’Agenzia delle Entrate. Da qui la doppia sanzione sportiva.

La difesa di Antonini: “Siamo stati truffati”

Il presidente del Trapani, Valerio Antonini, ha sempre sostenuto pubblicamente di essere stato vittima di un raggiro, come accaduto anche ad altre società calcistiche (su tutte, il Brescia di Massimo Cellino). In una recente diretta social, Antonini ha dichiarato:

“È una penalizzazione, secondo me, assolutamente fuori logica. Ma sulla base di quello che ho letto nelle memorie difensive dei nostri legali, credo si possa arrivare a una revisione, se non totale, almeno parziale. Sarebbe importantissimo ottenere qualche punto in più da aggiungere in classifica per avvicinarci alle prime posizioni”.

Secondo Antonini, i responsabili della vicenda sarebbero consulenti esterni, tra cui il commercialista Francesco Vulpetti, e l’advisor della società Compagnia del Risparmio, oltre al misterioso network che ruota intorno ad Alfieri SPV. Vulpetti e la Compagnia del Risparmio hanno denunciato Antonini per diffamazione.

Un caso nazionale: la rete dei crediti fittizi

Il “caso Trapani” è solo uno dei filoni di un’indagine nazionale molto più ampia.Le autorità sportive e la Guardia di Finanza hanno riscontrato la presenza di schemi fraudolenti, in cui società “cartiere” creavano crediti Iva fittizi da rivendere a soggetti inconsapevoli o compiacenti.

In questo contesto, i club coinvolti faticano a dimostrare la loro buona fede, perché – secondo la FIGC – la responsabilità di controllo e verifica grava sempre sulla società sportiva, che deve accertare la validità dei crediti prima di utilizzarli.

Cosa succede ora

Il verdetto del Collegio di Garanzia potrebbe arrivare già in serata o nei prossimi giorni. L’esito sarà fondamentale per il cammino del Trapani nella stagione 2025/2026, ma anche per la credibilità del gruppo Antonini, già colpito anche sul fronte cestistico: il Trapani Shark è stato penalizzato di 4 punti dalla FIP, sempre per irregolarità nei versamenti fiscali.

Se il Collegio dovesse confermare la penalizzazione, Antonini ha già annunciato l’intenzione di proseguire la battaglia davanti al TAR del Lazio.



