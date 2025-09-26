26 Settembre: escalation russa, Flotilla non si ferma, aumenta il debito globale

26/09/2025 07:02:00

E' il 26 Settembre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Il debito globale ha raggiunto i 338 mila miliardi di dollari, con un aumento di 21 mila miliardi solo nei primi sei mesi dell’anno

• La Russia continua a sondare le capacità di reazione della Nato: aerei militari si sono avvicinati allo spazio americano in Alaska e a quello della Lettonia. La tensione è alle stelle

• Il cancelliere tedesco Merz vuole utilizzare i beni russi sequestrati per fornire aiuti a Kiev: i finanziamenti dovranno assicurare all’Ucraina la capacità di difendersi per diversi anni

• Se ci sarà un cessate il fuoco, Zelens’kyj dice che non si ripresenterà alle elezioni

• La Global Sumud Flotilla ha respinto i tentativi di mediazione del governo italiano: «Siamo all’ultimo miglio, e non sono previste altre soste». Crosetto ha detto che se entrerà in acque israeliane «non potremo garantire la sicurezza dei cittadini italiani»



• La Casa Bianca ha preparato un piano per la pace in Medio Oriente in 21 punti, presentato a leader musulmani e arabi dall’inviato speciale Witkoff, che è «fiducioso»

• Netanyahu oggi parlerà all’Onu. Il governo israeliano ha comprato decine di cartelloni e camion pubblicitari a New York sui quali ha fatto scrivere «Ricorda il 7 ottobre»

• Nicolas Sarkozy è stato condannato a 5 anni di carcere per associazione a delinquere. Secondo l’accusa, si faceva finanziare da Gheddafi. Sarà il primo ex presidente francese a finire in prigione, ci entrerà entro un mese (dopo la sentenza, la moglie Carla Bruni ha allontanato stizzita i microfoni dei giornalisti)

• La Bce ha invitato i cittadini europei a tenere in casa contanti per 72 ore «in caso di grave instabilità sistemica»

• Vittorio Sgarbi non ha preso bene la notizia che la terza figlia vuole mettergli l’amministratore di sostegno. Dice che dalla depressione lo ha salvato la compagna Sabrina, e che ora la sposerà

• La Apple contro l’Unione europea: con un documento ufficiale l’azienda chiede l’abrogazione del regolamento sui mercati digitali

• Amazon pagherà 2,5 miliardi di dollari di multa per aver costretto molti clienti ad abbonarsi a Prime in maniera ingannevole

• Ieri si è registrato uno sbarco importante a Roccella Jonica, in Calabria: sono arrivati in tutto 125 migranti

• La polizia ha arrestato una banda di ladri che da oltre un anno prendeva rubava vestiti dal magazzino di Versace a Novara (fino a 2 milioni di euro di bottino, il capo era un kosovaro di 28 anni)

• L’8 dicembre a Roma saranno inaugurate due nuove fermate della metro C: Colosseo e Porta Metronia (e saranno due stazioni-museo)

• La famiglia Berlusconi ha completato la cessione dell’80 per cento del Monza al fondo americano Beckett Layne Ventures. Entro giugno sarà venduto anche l’ultimo 20 per cento

• È nato il terzo figlio di Rihanna, una bambina che si chiama Rocki Irish Mayers (gli altri due si chiamano Rza e Riot)

• È morta dopo una lunga malattia Elisabetta Cordani de Bortoli, la moglie di Ferruccio de Bortoli. Sul Corriere di giovedì, 191 necrologi. I funerali si sono celebrati ieri mattina nella chiesa di San Marco, a Milano, a due passi da via Solferino

• È morto anche Carlo Pecci, l’economista amico di Prodi che trovò da uno sfascia-carrozze il pullman della campagna elettorale del 1995. Era malato di cuore, aveva 74 anni

• Sono morti anche l’architetto cinese Kongjian Yu (62 anni, vittima di un incidente aereo sul Mato Grosso brasiliano), il contrabbassista britannico Danny Thompson (86), il cardinale rumeno Lucian Muresan (94), il giurista Giuseppe Di Federico (93), il pony mascotte dell’Enpa Monza Gigio (23)



Titoli

Corriere della Sera: Tensioni nei cieli sui jet russi

la Repubblica: La battaglia dei cieli

La Stampa: La Flotilla non si ferma / Italia, idea filtro navale

Il Sole 24 Ore: Stablecoin, l’Europa sfida gli Usa

Avvenire: Palestina possibile

Il Messaggero: Sfida russa nei cieli della Nato

Il Giornale: Cercano il morto

Qn: Mosca minaccia la Nato / «Se colpite i Mig, è guerra»

Il Fatto: Ogni giorno un falso pretesto per la guerra

Leggo: Nato-Russia, alta tensione nei cieli

Libero: La Flotilla ci porta alla guerra

La Verità: La Flotilla getta la maschera

Il Mattino: Sfida quantistica, Napoli capitale

il Quotidiano del Sud: Putin sfida la Nato nei cieli

il manifesto: Sono una Donald

Domani: Russia, l’escalation non si ferma / «Se la Nato abbatte i jet è guerra»



