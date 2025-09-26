Per "scherzo" versa della candeggina nella borraccia della compagna. Studentessa finisce in ospedale

26/09/2025 07:17:00

Momenti di paura in un istituto superiore di Avola, nel Siracusano, dove una studentessa è stata ricoverata in ospedale dopo aver bevuto acqua contaminata da candeggina, diluita all’interno della sua borraccia.

La ragazza, subito dopo aver sorseggiato, ha accusato un malore e i docenti hanno fatto scattare i soccorsi. Trasportata d’urgenza all’ospedale Di Maria di Avola, la giovane si trova attualmente ricoverata ma le sue condizioni non destano preoccupazioni: non è in pericolo di vita.

Un compagno di scuola avrebbe ammesso di aver versato la sostanza nella borraccia come “scherzo”. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Noto, che stanno raccogliendo elementi per chiarire la dinamica dell’accaduto e valutare eventuali responsabilità.



