Cronaca
26/09/2025 07:17:00

Per "scherzo" versa della candeggina nella borraccia della compagna. Studentessa finisce in ospedale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-09-2025/per-scherzo-versa-della-candeggina-nella-borraccia-della-compagna-studentessa-finisce-in-ospedale-450.jpg

Momenti di paura in un istituto superiore di Avola, nel Siracusano, dove una studentessa è stata ricoverata in ospedale dopo aver bevuto acqua contaminata da candeggina, diluita all’interno della sua borraccia.

 

La ragazza, subito dopo aver sorseggiato, ha accusato un malore e i docenti hanno fatto scattare i soccorsi. Trasportata d’urgenza all’ospedale Di Maria di Avola, la giovane si trova attualmente ricoverata ma le sue condizioni non destano preoccupazioni: non è in pericolo di vita.

 

Un compagno di scuola avrebbe ammesso di aver versato la sostanza nella borraccia come “scherzo”. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Noto, che stanno raccogliendo elementi per chiarire la dinamica dell’accaduto e valutare eventuali responsabilità.



