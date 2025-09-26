Schiaffi, insulti e maltrattamenti a un uomo disabile. Arrestata badante a Trapani

26/09/2025 10:56:00

La Polizia di Stato ha arrestato una badante trentasettenne, per il delitto di maltrattamenti consumato ai danni di un uomo tetraplegico.



L’indagine, condotta dalla Squadra mobile della Questura di Trapani su delega della locale Procura, è stata avviata nell’agosto scorso e ha consentito di documentare le reiterate condotte vessatorie, morali e fisiche, poste in essere dalla donna a danno dell’uomo, capace di intendere e di volere ma incapace di comunicare e non autosufficiente.



I maltrattamenti sono consistiti in insulti, umiliazioni, schiaffi, pugni, a cui la donna ricorreva per punire la vittima, che non era in grado di attendere alle sue richieste.

In alcune circostanze, la badante ha gettato dell’acqua gelida sul corpo della vittima e l’ha costretta a odorare una maglia intrisa della sua urina.



In esecuzione di ordinanza del GIP di Trapani, la donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico.





