Trapani, cambio al vertice dei Carabinieri: Segreto al Reparto Operativo, Vozza al NORM

26/09/2025 07:00:00

Cambio al vertice dei Carabinieri di Trapani: il Tenente Colonnello Carlo Maria Segreto assume il comando del Reparto Operativo provinciale, mentre il Tenente Francesco Vozza è il nuovo comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Trapani.

L’annuncio è stato l’occasione per tracciare anche un bilancio della sicurezza nel territorio. Gli indici di delittuosità sono in discesa, mentre crescono gli indici di contrasto alla criminalità, sia organizzata che diffusa. “A ogni evento c’è sempre una risposta da parte delle forze di polizia – ha sottolineato Mauro Carrozzo Comandante provinciale – e quasi tutti gli autori di reati contro la persona e contro il patrimonio vengono individuati e denunciati all’autorità giudiziaria. Oggi possiamo rafforzare la presenza sul territorio, con più pattuglie e più controlli rispetto al passato: nell’ultimo anno i servizi esterni sono aumentati rispetto agli anni precedenti, quando gran parte delle risorse erano assorbite dalla caccia a Matteo Messina Denaro”.

Dentro questo scenario si inserisce il cambio al vertice del Reparto Operativo, affidato al Tenente Colonnello Carlo Maria Segreto, 44 anni, originario della provincia di Rieti. Con un lungo percorso nell’Arma – dall’Accademia Militare al Nucleo Operativo e Radiomobile di Cento, fino ai sei anni al ROS di Caltanissetta – Segreto ha maturato un’esperienza investigativa decisiva nella lotta a Cosa nostra. Dopo aver guidato la Compagnia di Latina e ricoperto un incarico allo Stato Maggiore del Comando Generale a Roma, arriva oggi a Trapani per coordinare le attività operative e informative sul territorio provinciale.

“Per me – ha detto Segreto – è un incarico assolutamente entusiasmante per la responsabilità che comporta e per la complessità di questo territorio. Conosco bene il fenomeno della criminalità organizzata e sono convinto che il coordinamento operativo e informativo sarà la chiave per rendere sempre più efficace l’azione dell’Arma nella provincia di Trapani”.

Cambi anche al vertice della NORM della Compagnia di Trapani, affidata al Tenente Francesco Vozza, calabrese, classe 1990. Arruolato nel 2012 dopo il corso Marescialli, ha prestato servizio alla Stazione di Bussolengo (Verona), quindi ha frequentato l’Accademia Militare per il corso Ufficiali. Dopo l’esperienza come comandante di plotone alla Scuola Carabinieri di Iglesias in Sardegna, approda oggi a Trapani, prendendo il posto del Capitano Camilla Bernacchini, trasferita alla guida della Compagnia di Sacile (Pordenone).

“Il mio incarico – ha spiegato Vozza – è in diretto contatto con i cittadini, soprattutto attraverso il pronto intervento e la prevenzione generale. Particolare attenzione sarà rivolta alle fasce più vulnerabili, come giovani e anziani, spesso vittime di truffe. La nostra attività repressiva non deve essere solo punizione, ma un’opportunità: quella di restituire fiducia e sicurezza a chi vuole vivere onestamente questa comunità”.

Un passaggio di consegne dunque che rafforza la presenza dell'Arma sul territorio. Quest'anno, a differenza del precedente, i cambiamenti sono più contenuti e questo permetterà di lavorare in continuità, con un obiettivo chiaro: mantenere alta la soglia di sicurezza nella provincia di Trapani, in un contesto in cui la criminalità si evolve, ma cresce anche la capacità di risposta delle istituzioni.




