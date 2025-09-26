Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
26/09/2025 07:00:00

Trapani, cambio al vertice dei Carabinieri: Segreto al Reparto Operativo, Vozza al NORM

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-09-2025/trapani-cambio-al-vertice-dei-carabinieri-segreto-al-reparto-operativo-vozza-al-norm-450.jpg

Cambio al vertice dei Carabinieri di Trapani: il Tenente Colonnello Carlo Maria Segreto assume il comando del Reparto Operativo provinciale, mentre il Tenente Francesco Vozza è il nuovo comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Trapani.

L’annuncio è stato l’occasione per tracciare anche un bilancio della sicurezza nel territorio. Gli indici di delittuosità sono in discesa, mentre crescono gli indici di contrasto alla criminalità, sia organizzata che diffusa. “A ogni evento c’è sempre una risposta da parte delle forze di polizia – ha sottolineato Mauro Carrozzo Comandante provinciale – e quasi tutti gli autori di reati contro la persona e contro il patrimonio vengono individuati e denunciati all’autorità giudiziaria. Oggi possiamo rafforzare la presenza sul territorio, con più pattuglie e più controlli rispetto al passato: nell’ultimo anno i servizi esterni sono aumentati rispetto agli anni precedenti, quando gran parte delle risorse erano assorbite dalla caccia a Matteo Messina Denaro”.

Dentro questo scenario si inserisce il cambio al vertice del Reparto Operativo, affidato al Tenente Colonnello Carlo Maria Segreto, 44 anni, originario della provincia di Rieti. Con un lungo percorso nell’Arma – dall’Accademia Militare al Nucleo Operativo e Radiomobile di Cento, fino ai sei anni al ROS di Caltanissetta – Segreto ha maturato un’esperienza investigativa decisiva nella lotta a Cosa nostra. Dopo aver guidato la Compagnia di Latina e ricoperto un incarico allo Stato Maggiore del Comando Generale a Roma, arriva oggi a Trapani per coordinare le attività operative e informative sul territorio provinciale.

Per me – ha detto Segreto – è un incarico assolutamente entusiasmante per la responsabilità che comporta e per la complessità di questo territorio. Conosco bene il fenomeno della criminalità organizzata e sono convinto che il coordinamento operativo e informativo sarà la chiave per rendere sempre più efficace l’azione dell’Arma nella provincia di Trapani”.

Cambi anche al vertice della NORM della Compagnia di Trapani, affidata al Tenente Francesco Vozza, calabrese, classe 1990. Arruolato nel 2012 dopo il corso Marescialli, ha prestato servizio alla Stazione di Bussolengo (Verona), quindi ha frequentato l’Accademia Militare per il corso Ufficiali. Dopo l’esperienza come comandante di plotone alla Scuola Carabinieri di Iglesias in Sardegna, approda oggi a Trapani, prendendo il posto del Capitano Camilla Bernacchini, trasferita alla guida della Compagnia di Sacile (Pordenone).

Il mio incarico – ha spiegato Vozza – è in diretto contatto con i cittadini, soprattutto attraverso il pronto intervento e la prevenzione generale. Particolare attenzione sarà rivolta alle fasce più vulnerabili, come giovani e anziani, spesso vittime di truffe. La nostra attività repressiva non deve essere solo punizione, ma un’opportunità: quella di restituire fiducia e sicurezza a chi vuole vivere onestamente questa comunità”.

Un passaggio di consegne dunque che rafforza la presenza dell’Arma sul territorio. Quest’anno, a differenza del precedente, i cambiamenti sono più contenuti e questo permetterà di lavorare in continuità, con un obiettivo chiaro: mantenere alta la soglia di sicurezza nella provincia di Trapani, in un contesto in cui la criminalità si evolve, ma cresce anche la capacità di risposta delle istituzioni.



Cronaca | 2025-09-26 12:16:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-09-2025/rapito-a-vittoria-il-figlio-di-un-commerciante-250.jpg

Rapito a Vittoria il figlio di un commerciante

A Vittoria, nel Ragusano, un ragazzo di 17 anni è stato rapito nel cuore del rione Forcone. La vittima, figlio di un noto commerciante del settore ortofrutticolo, è stata prelevata da due uomini incappucciati arrivati a bordo di una...







Native | 25/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-09-2025/1758723850-0-lusso-sull-acqua-come-gli-emirati-stanno-rivoluzionando-il-noleggio-di-yacht.jpg

Lusso sull'acqua: come gli Emirati stanno rivoluzionando il noleggio...

Native | 25/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-09-2025/1758638439-0-marsala-osteria-siciliando-al-top-di-tripadvisor-dieci-anni-di-cucina-territoriale.jpg

Marsala, Osteria Siciliando al top di TripAdvisor: dieci anni di cucina...

Native | 24/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-09-2025/1758707759-0-a-marsala-debutta-la-festa-del-pastore-degustazioni-folklore-e-cabaret.jpg

A Marsala debutta la Festa del Pastore: degustazioni, folklore e cabaret