Economia

» Aeroporto di Trapani
26/09/2025 16:19:00

Ryanair torna a Trapani Birgi: tutti i nuovi voli

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-09-2025/1758896980-0-ryanair-torna-a-trapani-birgi-tutti-i-nuovi-voli.jpg

Dopo mesi di indiscrezioni e annunci, il ritorno di Ryanair a Trapani Birgi è ormai realtà. La base riaprirà ufficialmente a gennaio 2026 con il posizionamento di un primo aeromobile, al quale se ne aggiungerà un secondo da fine marzo, portando a un incremento progressivo delle rotte e delle frequenze.

Il nuovo piano operativo rappresenta un investimento da 200 milioni di euro e punta a superare 1,5 milioni di passeggeri l’anno, con 23 rotte totali di cui 11 completamente nuove. Ecco la situazione aggiornata fino a giugno 2026, mese in cui debutteranno anche le rotte per Manchester e Porto.

Rotte nazionali

  • Bari: 1 volo settimanale (venerdì).
  • Bologna: fino a 6 frequenze settimanali.
  • Milano Bergamo: collegamenti giornalieri con rinforzi nei periodi di picco.
  • Milano Malpensa: 2 frequenze settimanali (martedì e sabato).
  • Pescara: 3 frequenze settimanali (mar, gio, sab).
  • Pisa: 1 volo a settimana (lunedì).
  • Roma Fiumicino: 5 frequenze settimanali (mer, ven, dom).
  • Torino: 3 frequenze settimanali (mar, gio, sab).
  • Venezia: 2 frequenze settimanali (mar, sab).
  • Verona: 1 frequenza (venerdì).

Rotte internazionali già operative

  • Bruxelles Charleroi: 2 voli settimanali (lun, gio).
  • Karlsruhe/Baden Baden: 2 voli settimanali (gio, dom).
  • Katowice: 1 frequenza (giovedì).
  • Londra Stansted: attiva dal 2026 con voli il lunedì e venerdì (in attesa di conferma per aprile e maggio).
  • Malta: 3 frequenze settimanali (lun, mer, sab).
  • Siviglia: 2 voli settimanali (lun, ven).
  • Saarbrücken: 2 voli settimanali (mar, sab).
  • Stoccolma: 1 volo settimanale (lunedì).

Nuove rotte in arrivo

Da giugno 2026 il network si arricchirà ulteriormente con:

  • Manchester (Regno Unito).
  • Porto (Portogallo).

In attesa di conferma

  • Londra Stansted dovrebbe essere confermata anche nei mesi di aprile e maggio, ma al momento non risulta ancora in vendita.

 

Cosa significa per il territorio

L’arrivo della nuova base Ryanair a Trapani Birgi non è solo una buona notizia per i passeggeri: la compagnia ha stimato che l’operativo genererà oltre 800 posti di lavoro locali tra diretti e indotto, oltre a una crescita stimata del traffico turistico e nuove opportunità per l’economia della Sicilia occidentale.

Tra le novità, anche un aumento del 10% della capacità sui collegamenti con Roma e Milano, che rappresentano il cuore della mobilità per studenti, lavoratori e turisti.









