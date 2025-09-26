Sicilia occidentale sotto la pioggia: nuova allerta meteo, focus su Trapani e provincia

La Protezione Civile regionale ha emesso un nuovo bollettino di allerta gialla per condizioni meteo avverse in Sicilia occidentale valido fino alle 24 di oggi, venerdì 26 settembre 2025.
Secondo le previsioni, sono attese precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con accumuli di pioggia da deboli a moderati.
Trapani e provincia: cosa aspettarsi
A Trapani città la giornata sarà segnata da piovaschi alternati a brevi schiarite al mattino, con un peggioramento nelle ore centrali: piogge moderate o localmente forti sono previste nel pomeriggio, seguite da un cielo in prevalenza coperto in serata.
Condizioni simili anche nel resto della provincia:
- Marsala: temporali sparsi soprattutto nel pomeriggio.
- Mazara del Vallo e Castelvetrano: rischio di rovesci intensi nelle aree interne e nelle campagne.
- Isole Egadi e Pantelleria: possibili mareggiate e raffiche di vento.
Le raccomandazioni della Protezione Civile
Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza. Tra i comportamenti da adottare:
- limitare gli spostamenti allo stretto necessario;
- non sostare su passerelle, ponti, argini o in prossimità di corsi d’acqua;
- evitare sottopassi e aree soggette ad allagamento;
- non fermarsi su coste e moli durante mareggiate;
- in caso di pioggia intensa, spostarsi ai piani alti ed evitare di tentare di arginare l’acqua.
L’invito rivolto ai cittadini è chiaro: non sottovalutare l’allerta. Anche con codice giallo, infatti, i rischi per la circolazione stradale e per i centri abitati più vulnerabili possono essere significativi.
Un primo test per un autunno che, anche in Sicilia occidentale, si preannuncia instabile e piovoso.