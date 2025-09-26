Don Giacomo Marino nuovo rettore del Santuario di Maria SS. della Cava a Marsala

Cambio alla guida del Santuario di Maria Santissima della Cava, patrona di Marsala. Il Vescovo della diocesi di Mazara del Vallo, monsignor Angelo Giurdanella, ha nominato nuovo rettore don Giacomo Marino, attuale parroco della chiesa di Sant’Anna.
Don Marino subentra a don Giuseppe Inglese, che si trasferirà a Gerusalemme, presso la Domus Bethaniae, per seguire corsi di approfondimento biblico.
Il Santuario, che ricade nel territorio parrocchiale di Sant’Anna, è da sempre luogo di pellegrinaggio e preghiera per i marsalesi. Al suo interno si custodisce il piccolo simulacro della patrona: una statuetta di appena 18 centimetri, raffigurante la Vergine che offre un pane al Bambino, il quale ricambia con uno sguardo tenero.
Un passaggio di testimone che conferma la centralità del Santuario nella vita religiosa della città e che rinnova il legame della comunità con la propria patrona.