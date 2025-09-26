Marsala, torna il Laboratorio di Circo per bambini all'Asd Gym Lab

26/09/2025 20:00:00

Dopo il successo dello scorso anno, a Marsala riparte il Laboratorio di Circo con l’artista circense Josh Rizzuto, l’unico percorso di questo tipo in tutta la provincia di Trapani. L’iniziativa, ospitata dall’Asd Marsala Gym Lab, prenderà il via a ottobre e si rivolge a bambini e bambine che vogliono vivere un’esperienza educativa e creativa fuori dal comune.

Il laboratorio propone un approccio al circo come arte inclusiva, non competitiva e senza barriere di genere, capace di coniugare movimento, gioco e socialità. Attraverso esercizi, giochi e piccole performance, i partecipanti svilupperanno competenze motorie fondamentali come coordinazione, equilibrio, forza e flessibilità, sempre in un clima di divertimento.

Oltre agli aspetti fisici, il percorso punta anche alla crescita personale: il circo favorisce la concentrazione, stimola la fiducia in sé stessi, rafforza la resilienza e incoraggia la collaborazione di gruppo. È, inoltre, uno spazio sicuro e accogliente dove i bambini possono esprimersi liberamente, sperimentare e scoprire nuove capacità senza la pressione delle competizioni.

Per presentare l’iniziativa, l’Asd Marsala Gym Lab organizza un Open Day sabato 27 settembre nella sede di Contrada San Silvestro 334 G. L’incontro sarà suddiviso in due fasce d’età:

dalle 16.00 alle 17.15 per bambini e bambine di 5, 6 e 7 anni;

per bambini e bambine di 5, 6 e 7 anni; dalle 17.30 alle 18.45 per la fascia 8-10 anni. Sarà l’occasione ideale per avvicinarsi al mondo del circo e scoprire i suoi molteplici benefici, in un percorso che unisce corpo, mente e cuore.



