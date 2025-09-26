Ficarra & Picone tornano su Netflix: a dicembre arriva Sicilia Express
Il duo comico più amato d’Italia, Ficarra & Picone, è pronto a tornare con una nuova serie targata Netflix. Dal 5 dicembre 2025 sarà disponibile Sicilia Express, una comedy natalizia in cinque episodi, scritta, diretta e interpretata dagli stessi Salvo Ficarra e Valentino Picone.
La serie racconta la storia di due infermieri siciliani che vivono tra il lavoro a Milano e la famiglia rimasta in Sicilia. Pochi giorni prima di Natale, però, si imbattono in un portale magico destinato a stravolgere le loro vite… con esiti imprevedibili e, ovviamente, comici.
Nel cast, accanto ai due protagonisti, anche Katia Follesa e Barbara Tabita. La produzione è firmata da Tramp Limited, con la sceneggiatura di Ficarra & Picone insieme a Fabrizio Cestaro, Nicola Guaglianone e Fabrizio Testini.
Oggi Netflix ha diffuso le prime immagini ufficiali e una clip che anticipano l’atmosfera natalizia e surreale della serie, attesissima dai fan dei due artisti siciliani.
Dopo il successo delle loro precedenti esperienze cinematografiche e televisive, Sicilia Express segna un nuovo passo nella carriera del duo, che promette di unire comicità, magia e tanto calore mediterraneo, proprio nel periodo più festoso dell’anno.
