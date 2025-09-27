Piogge in provincia di Trapani: strade chiuse, allagamenti e smottamenti
Settembre si chiude all’insegna del maltempo in provincia di Trapani. Le piogge delle ultime ore, seppur non particolarmente abbondanti, hanno provocato diversi disagi e danni in varie zone del territorio.
A Marsala l’Anas ha disposto la chiusura della strada statale 188 “Centro Occidentale Sicula”, tra il km 10,800 e il km 11,200, a causa dell’allagamento del piano viabile. La circolazione è interrotta in entrambe le direzioni, con percorsi alternativi segnalati in loco. Sul posto sono intervenute squadre Anas e forze dell’ordine per la gestione del traffico e il ripristino della viabilità. Disagi anche sulla statale Marsala–Salemi, chiusa tra contrada Matarocco e Borgo Chitarra, invasa dal fango sceso dalle colline circostanti.
Criticità si sono registrate anche ad Erice. A San Cusumano, la carreggiata si è allagata con diversi centimetri d’acqua, rendendo necessaria la chiusura temporanea della strada per Pizzolungo. Le operazioni di soccorso hanno visto impegnati i volontari della Protezione Civile comunale, le associazioni Angeli del Soccorso e Humanitas, la Polizia municipale e i vigili del fuoco, con il coordinamento della Questura. Per favorire il deflusso dell’acqua è stato necessario l’intervento di una pala meccanica del Comune. La causa dell’allagamento è stata individuata nell’otturazione di un pozzetto di scolo, dove sono stati trovati pezzi di polistirolo e parti di un mezzo.
Altri interventi hanno riguardato Monte Erice, con la rimozione di un masso caduto sulla strada dei Difali e di detriti sulla provinciale per Martogna.
La Protezione Civile regionale aveva diramato l’allerta gialla e i timori si sono rivelati fondati: al momento non si registrano feriti, ma la conta dei danni è significativa e i disagi per la viabilità continueranno almeno fino al completo ripristino delle strade.
