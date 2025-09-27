Vie dei Tesori, Cous Cous Fest e Giornate Europee del Patrimonio. Il weekend in provincia

27/09/2025 06:00:00

Dal Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo alle Vie dei Tesori tra Alcamo, Mazara e Trapani, passando per il Belìce ArtBook Festival, Insolito Marsala e le Giornate Europee del Patrimonio a Lilibeo. Ecco le iniziative principali del fine settimana del 27 e 28 settembre in provincia di Trapani:

SAN VITO LO CAPO - Nel weekend del 27 e 28 settembre il Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo entra nel vivo con un programma fitto di eventi tra showcooking, incontri e spettacoli. Sabato 27 settembre il Bia Theatre ospita alle 11:00 il cooking show dello chef algerino Walid Benattia insieme ad Antonio Vultaggio e Calogero Bascio. A seguire, alle 12:30, spazio ai volti noti di Food Network Luca Pappagallo, Tommaso Foglia, Fabrizio Nonis e Giusi Battaglia. Nel pomeriggio, alle 17:00, Oscar Farinetti presenta il suo nuovo libro La regola del silenzio. Alle 18:30 si disputa la finale del 28° Campionato del Mondo di Cous Cous, con degustazioni e votazioni del pubblico. In serata, sul palco in spiaggia, la parata dei Paesi e le premiazioni, seguite alle 23:00 dal concerto gratuito di Anna Castiglia. Domenica 28 settembre si apre alle 10:00 con la tradizionale asta del pesce, seguita alle 12:30 dal cous cous alla sanvitese preparato dallo chef Ignazio Galante. Nel pomeriggio tre showcooking con degustazione: alle 18:00 Ita Galfano propone la sbriciolata dolce di cous cous, alle 19:30 Davide Fecarotta porta in scena la sua ricetta e alle 22:00 il sipario si chiude con il cabaret gratuito di Claudio Casisa.

VIE DEI TESORI - Il 27 e 28 settembre torna in provincia di Trapani Le Vie dei Tesori, il festival che apre chiese, palazzi, musei e luoghi inediti con visite guidate, passeggiate ed esperienze speciali. Con un unico coupon sarà possibile muoversi tra Alcamo, Mazara del Vallo e Trapani, ognuna con proposte diverse. Ad Alcamo si sale sulla cupola della Matrice, si visitano conventi e musei particolari come quello dei Carabinieri o degli strumenti musicali di Fausto Cannone, e si partecipa a trekking tra vigneti, passeggiate verso Calatubo e attività green come SUP, canottaggio ed escursioni in e-bike. A Mazara del Vallo protagonista è la casbah di notte, insieme a chiese, biblioteche e cripte, con novità come gli scavi dell’ex asilo Corridoni e le opere restaurate al Museo Diocesano. Non mancano degustazioni di oli locali e cooking lesson dello chef Paolo Austero. A Trapani si vola in piper sulla via del sale, si visitano chiese e catacombe, palazzi storici e torri, e domenica Villa Immacolatella ospita risveglio muscolare e visite guidate a passo di danza. I coupon (da 3, 10 o 18 euro) si acquistano online su www.leviedeitesori.it o negli infopoint cittadini, e consentono l’accesso a visite, esperienze e passeggiate, fino a esaurimento posti.

BELICE - Il 27 e 28 settembre la Valle del Belìce ospita la terza edizione del Belìce ArtBook Festival, promosso dalla Rete Museale e Naturale Belicina nell’ambito delle Giornate europee del patrimonio. Il tema scelto, “Architetture: l’arte di costruire”, lega letteratura, arte e territorio trasformando musei, castelli e siti archeologici in spazi di confronto e creatività. Il programma prende il via sabato 27 settembre a Salemi: alle 10 alla Biblioteca comunale Simone Corleo laboratori didattici per bambini, alle 11 al Castello Normanno Svevo la presentazione del libro “L’albero dell’Architettura” di Maurizio Oddo, alle 15.15 visita guidata al Sistema Museale e dalle 16 in poi una serie di incontri con autori, presentazioni di cataloghi e saggi, tesi di laurea e dialoghi culturali che proseguiranno fino a sera. Domenica 28 settembre l’iniziativa si diffonde nei diversi luoghi della Rete Museale e Naturale Belicina, con ingresso simbolico a 1 euro o ridotto. A Contessa Entellina escursione al tramonto sulla Rocca di Entella, a Salemi visite al Sistema Museale e al Castello Normanno Svevo e alle 17.30 la presentazione della tesi di laurea di Marta Vultaggio, a Santa Margherita di Belìce mostra fotografica “Il Gattopardo” di Nicola Scafidi al Museo della Memoria, a Selinunte laboratorio di lavorazione del legno e racconti nello Spazio Contemporaneo, a Gibellina visite al Museo delle Trame Mediterranee, a Sciacca apertura del Museo Nocito del Corallo e a Vita la visita “I germogli di Via Selinunte” curata da Unpli Trapani e Pro Loco Vitese.

MARSALA - Il fine settimana del 27 e 28 settembre porta Insolito Marsala 2025 in alcuni dei luoghi più suggestivi della città e del territorio. Sabato 27 le Saline Ettore Infersa ospitano un laboratorio di pittura en plein air (ore 10.00), mentre all’Enoteca Strada del Vino di Marsala è in programma la Trilogia di formaggi (ore 17.00), degustazione che mette a confronto Mozzarella di Bufala Campana, Parmigiano Reggiano e Gorgonzola in abbinamento ai vini locali, con l’assaggio in anteprima del nuovo Mielsala. La giornata si chiude con la cena Sinceri Contrasti al ristorante La Marinara (ore 20.30), che propone un percorso creativo tra mare e terra. Domenica 28 l’appuntamento è al circolo culturale OTIUM (ore 18.00) con Insolito Off, un reading–degustazione dedicato al legame tra Marsala e Gorgonzola, arricchito da testi letterari e assaggi guidati. Il programma completo, con dettagli e prenotazioni per gli eventi, è disponibile sul sito ufficiale www.insolitomarsala.com

MARSALA - Sabato 27 settembre alle 17:00 a Marsala, in Piazza della Repubblica, si terrà una manifestazione in solidarietà con la Palestina. L’iniziativa, che invita i cittadini a portare bandiere e cartelli, vuole chiedere pace, giustizia e libertà per il popolo palestinese e ribadire l’importanza di non restare in silenzio di fronte alle violazioni dei diritti umani. MARSALA - Sabato 27 e domenica 28 settembre il Parco archeologico di Lilibeo-Marsala partecipa alle Giornate Europee del Patrimonio 2025, manifestazione promossa dal Consiglio d’Europa e dal Ministero della Cultura. Il programma prevede conferenze e visite guidate degli architetti Enrico Caruso e Antonio Mauro, l’apertura serale del Museo e della Plateia Aelia al costo simbolico di 1 euro e la presentazione del progetto “Lilibeo Experience” del Liceo Scientifico “Ruggieri”, con una App per la fruizione immersiva dell’area archeologica. Il tema dell’edizione è “Architetture: l’arte di costruire”, un invito a riflettere sul valore culturale del paesaggio e delle architetture che raccontano il passato e aprono prospettive per il futuro.

CUSTONACI - Si terrà sabato 27 settembre (ore 10.00) presso la Sala Conferenze di Villa Zina Park Hotel, la tradizionale «Giornata Tricolore», che in questa tredicesima edizione ha per tema «Piccole Patrie - Le comunità dei territori per la nuova Italia».

CUSTONACI - Custonaci accoglie la 22ª edizione dello slalom automobilistico “Città Internazionale dei Marmi”, in programma sabato 27 e domenica 28 settembre. La competizione, valida come sesta prova del “Trofeo d’Italia Sud” e per il campionato regionale, vedrà i piloti impegnati su un tracciato di 2,5 chilometri con undici barriere di rallentamento. Le verifiche sportive e tecniche si svolgeranno sabato pomeriggio a Cornino, dalle 15.30 alle 20.00. Domenica, dalle 9.00, i concorrenti effettueranno la ricognizione del percorso, mentre alle 10.00 prenderà il via la prima delle tre manche che decreteranno il vincitore.

IN PROVINCIA - Il Comitato provinciale UNICEF di Trapani lancia anche nel territorio la campagna nazionale “Ulivo – Niente è più bello che vederlo crescere”, per sostenere milioni di bambini che vivono in aree di emergenza. Dal 27 settembre al 2 ottobre, a fronte di una donazione minima di 15 euro, sarà possibile ricevere una piantina di ulivo con shopperbag UNICEF, contribuendo così a garantire aiuti e servizi essenziali ai minori più vulnerabili. In provincia di Trapani i banchetti saranno attivi sabato 27 e domenica 28 settembre nelle seguenti piazze: Marsala (Piazza della Repubblica), Alcamo (Piazza Ciullo), Salemi (Piazza Libertà) e Gibellina (via Indipendenza Siciliana). L’iniziativa, sostenuta dal testimonial Gabriele Corsi, punta a raccogliere fondi in un momento in cui i bisogni umanitari dei bambini hanno raggiunto livelli storicamente alti.



