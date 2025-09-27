Bando per le scuole per valorizzare Gibellina "Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea"

27/09/2025 16:00:00

La Regione Siciliana lancia un’opportunità rivolta agli istituti scolastici dell’Isola per valorizzare Gibellina, designata "Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea per il 2026". Fino alle ore 10 del 30 settembre 2025, le scuole potranno partecipare al bando promosso dall’assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale, nell’ambito della Circolare n. 14/2025, che mette a disposizione 700 mila euro per progetti educativi legati all’arte contemporanea.

Il bando è aperto a tutte le scuole statali siciliane, che potranno presentare una sola proposta progettuale. È possibile realizzare il progetto anche in collaborazione con musei, enti culturali, gallerie, artisti o associazioni del terzo settore. Ogni iniziativa potrà ricevere un contributo massimo di 7.500 euro.

«Con questa iniziativa – dichiara l’assessore regionale all’Istruzione, Mimmo Turano – puntiamo ad avvicinare gli studenti siciliani all’arte contemporanea, stimolando creatività, pensiero critico e consapevolezza del patrimonio culturale. Gibellina diventa così un laboratorio educativo a cielo aperto, dove scuola, arte e comunità si incontrano».

I progetti dovranno prevedere: un percorso formativo sull’arte contemporanea con il coinvolgimento di esperti e artisti; una visita didattica a Gibellina, città-museo e simbolo della rinascita nel Belice; la produzione di un elaborato originale, come video, podcast, installazioni, e-book, cortometraggi o rassegne fotografiche, che sarà esposto in una mostra collettiva nel Comune di Gibellina, trasformato per l’occasione in un museo a cielo aperto.

Le domande devono essere inviate esclusivamente via PEC all’indirizzo dipartimento.istruzione@certmail.regione.sicilia.it entro le ore 10 del 30 settembre 2025. La circolare completa è consultabile sul portale della Regione Siciliana.



