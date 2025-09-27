Sicilia, nuova allerta meteo gialla: piogge e temporali. Paura a Palermo

27/09/2025 09:06:00

Ancora maltempo in Sicilia. Per oggi, sabato 27 settembre, la Protezione Civile Regionale ha diramato un’allerta meteo gialla valida per tutta l’isola. Due linee di instabilità, alimentate da una depressione nordafricana, stanno portando piogge e temporali diffusi.

Le previsioni parlano di precipitazioni sparse, a tratti anche intense, con un graduale miglioramento in serata e residua instabilità soprattutto sul messinese. Le temperature sono in calo, i venti soffiano moderati e ruotano ciclonici, mentre i mari risultano mossi sia sul Tirreno che sullo Ionio.

Intanto, i primi disagi non si sono fatti attendere. A Palermo, investita da ieri pomeriggio da una perturbazione particolarmente intensa, si registrano allagamenti in diverse zone, dal centro alla periferia, che hanno messo a dura prova la rete fognaria.

Momenti di paura ieri sera in via Maqueda: un grosso calcinaccio si è staccato dal prospetto della chiesa di Santa Ninfa dei Crociferi, crollando sulla strada principale. Tre turisti sono rimasti feriti, colpiti alla testa e a un braccio. Per fortuna non hanno riportato gravi conseguenze, ma la scena ha scatenato il panico tra i passanti. Sul posto sono intervenuti immediatamente Polizia e sanitari del 118, mentre l’area è stata transennata per motivi di sicurezza.

La Protezione Civile invita i cittadini alla prudenza: limitare gli spostamenti, non sostare vicino a corsi d’acqua, sottopassi o aree a rischio allagamento, e prestare attenzione a possibili smottamenti.



