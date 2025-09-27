Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Meteo
27/09/2025 09:06:00

Sicilia, nuova allerta meteo gialla: piogge e temporali. Paura a Palermo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-09-2025/sicilia-nuova-allerta-meteo-gialla-piogge-e-temporali-paura-a-palermo-450.jpg

Ancora maltempo in Sicilia. Per oggi, sabato 27 settembre, la Protezione Civile Regionale ha diramato un’allerta meteo gialla valida per tutta l’isola. Due linee di instabilità, alimentate da una depressione nordafricana, stanno portando piogge e temporali diffusi.

 

Le previsioni parlano di precipitazioni sparse, a tratti anche intense, con un graduale miglioramento in serata e residua instabilità soprattutto sul messinese. Le temperature sono in calo, i venti soffiano moderati e ruotano ciclonici, mentre i mari risultano mossi sia sul Tirreno che sullo Ionio.

 

Intanto, i primi disagi non si sono fatti attendere. A Palermo, investita da ieri pomeriggio da una perturbazione particolarmente intensa, si registrano allagamenti in diverse zone, dal centro alla periferia, che hanno messo a dura prova la rete fognaria.

Momenti di paura ieri sera in via Maqueda: un grosso calcinaccio si è staccato dal prospetto della chiesa di Santa Ninfa dei Crociferi, crollando sulla strada principale. Tre turisti sono rimasti feriti, colpiti alla testa e a un braccio. Per fortuna non hanno riportato gravi conseguenze, ma la scena ha scatenato il panico tra i passanti. Sul posto sono intervenuti immediatamente Polizia e sanitari del 118, mentre l’area è stata transennata per motivi di sicurezza.

 

La Protezione Civile invita i cittadini alla prudenza: limitare gli spostamenti, non sostare vicino a corsi d’acqua, sottopassi o aree a rischio allagamento, e prestare attenzione a possibili smottamenti.









Native | 25/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-09-2025/1758723850-0-lusso-sull-acqua-come-gli-emirati-stanno-rivoluzionando-il-noleggio-di-yacht.jpg

Lusso sull'acqua: come gli Emirati stanno rivoluzionando il noleggio...

Native | 25/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-09-2025/1758638439-0-marsala-osteria-siciliando-al-top-di-tripadvisor-dieci-anni-di-cucina-territoriale.jpg

Marsala, Osteria Siciliando al top di TripAdvisor: dieci anni di cucina...

Native | 24/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-09-2025/1758707759-0-a-marsala-debutta-la-festa-del-pastore-degustazioni-folklore-e-cabaret.jpg

A Marsala debutta la Festa del Pastore: degustazioni, folklore e cabaret