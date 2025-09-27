Lo Curto:“Lega sempre più partito dei territori, agricoltura in buone mani con Sammartino"

27/09/2025 23:00:00

«Il nuovo corso della Lega, fedele alla sua anima di partito dei territori e oggi presente in tutta Italia con la propria classe dirigente, si afferma come forza nazionale capace di rimuovere le marginalità e le differenze territoriali». Lo ha dichiarato Eleonora Lo Curto, commissario della Lega per la provincia di Trapani, commentando la rinnovata fase politica del partito guidato da Matteo Salvini.

Secondo Lo Curto, in Sicilia la Lega si presenta come un partito “forte, capace di grandi realizzazioni e rispettoso delle scelte locali”. In questo quadro si inserisce il ritorno di Luca Sammartino nella giunta regionale: «Esprimo vivo compiacimento per il suo rientro – ha sottolineato – e al contempo ringrazio il professore Salvo Barbagallo per avere svolto il ruolo di governo con rigore e competenza, soprattutto nelle numerose emergenze che hanno colpito il settore agricolo, vitale per l’economia dell’Isola».

Lo Curto ha ricordato le risorse già destinate in questi mesi a sostegno delle produzioni di olio, vino e agrumi, «in piena e coerente continuità con quanto avviato da Sammartino». Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche al presidente della Regione Renato Schifani, «che non ha mai fatto mancare solidarietà istituzionale e amicizia politica alla Lega».

Per la commissaria, il rientro di Sammartino «rafforza la piena responsabilità politica con cui il partito di Matteo Salvini lavora per la Sicilia, consolidando la prospettiva di una Lega sempre più radicata nei territori».



