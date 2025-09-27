Sezioni
Politica

Regionale
27/09/2025 20:05:00

Flotilla: Chinnici (PD Sicilia): Schifani si attivi per la sicurezza di Nino Rocca"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-09-2025/flotilla-chinnici-pd-sicilia-schifani-si-attivi-per-la-sicurezza-di-nino-rocca-450.jpg

“Mi rivolgo con urgenza al Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, affinché sensibilizzi immediatamente il Governo nazionale, affinché si attivi con tutti i mezzi diplomatici a sua disposizione per garantire l’incolumità del nostro corregionale Nino Rocca e di tutto l’equipaggio della spedizione. È dovere delle istituzioni vigilare sulla sicurezza di cittadini che si fanno portavoce di ideali di pace e di giustizia”. Lo dichiara la deputata regionale del Partito Democratico e vice segretaria regionale del partito, Valentina Chinnici, manifestando la sua piena vicinanza e solidarietà a Nino Rocca, storico attivista siciliano da sempre in prima linea nella promozione dei diritti delle persone più emarginate e tra i promotori della legge regionale contro il crac in Sicilia, partito due giorni fa da Otranto in rappresentanza di Freedom Flotilla Italia, per prendere parte a una spedizione umanitaria di pace e solidarietà.
“La missione di Nino e di tutto l’equipaggio – continua la vice segretaria del PD Sicilia – è un atto di coraggio e di altissimo valore civile. Hanno scelto di portare concretamente la loro testimonianza per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica internazionale sulla tragica situazione nel Mediterraneo e sulla necessità impellente di porre fine al genocidio del popolo palestinese. La loro è un’azione non violenta che merita il massimo rispetto e la nostra protezione”.
“Chiedo al Presidente Schifani – conclude Chinnici – di farsi interprete di questa istanza di tutela presso l’Esecutivo nazionale, affinché venga assicurata ogni forma di protezione possibile alla flottiglia, il cui unico obiettivo è rompere l’assedio umanitario e dare un segnale di speranza”









