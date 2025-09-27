Sezioni
Cronaca

» Sanità
27/09/2025 06:00:00

Nuova rete ospedaliera. Cosa cambia in provincia di Trapani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-09-2025/nuova-rete-ospedaliera-cosa-cambia-in-provincia-di-trapani-450.jpg

Ha avuto il via libera dalla commissione Salute all’ARS la Rete ospedaliera del governo regionale, seppure non sia stata votata dal PD e dal M5S. In totale ci sono 12.818  posti letto. Il prossimo step è l’approvazione da parte dei ministeri della Salute e dell’Economia. La rete ospedaliera attualmente in vigore, nelle 9 ASP siciliane conta 13.030 posti letto ma quelli attivi sono pari a 10.957.



 

Asp di Trapani

Sono in totale confermati i 915 posti letto (nella rete attuale sono 934 quelli previsti e 674 quelli attivati effettivamente alla data dal 6 giugno 2025).

Al Sant’Antonio di Trapani ci saranno 263 posti letto per gli acuti e 12 per i post acuti, per un totale di 275. I posti letto di terapia subintensiva sono stati mantenuti all'interno dei reparti di origine.

Marsala è Dea di primo livello, il Paolo Borsellino passa da 148 posti letto per acuti, con la rete precedente, a 177 per gli acuti e 24 per i post acuti, con un totale di 201 posti letto.

Mazara è sempre Dea di primo livello in totale avrà 131 posti letto:113 per gli acuti,18 per i post acuti.

Castelvetrano, all’ospedale Vittorio Emanuele II, potrà contare su un totale di 115 posti letto così divisi: 89 acuti e 26 post acuti.

A Salemi sono previsti 4 posti letto per acuti e 78 post acuti.

Ad Alcamo ci sono in totale 85 posti letto: 67 per acuti e 18 per i post acuti.

Pantelleria è considerato presidio di area disagiata, ci sono 18 posti letto per acuti e 8 per post acuti.



Screenshot 2025-09-25 alle 11.21.38.png






 

Le altre ASP della Sicilia 

L’ASP di Agrigento avrà  964 posti letto;  l’Asp di Caltanissetta 663 posti letto; l’Asp di Catania 791; l’Asp di Enna 521 posti letto; l’Asp di Messina 757 posti letto; l’Asp di Palermo 691 posti letto; l’Asp di Ragusa 863; l’Asp di Siracusa 870 posti letto.


 

Gli ospedali siciliani

L’ Ospedale Cannizzaro di Catania vanterà 536 posti letto; l’Arnas Civico-Di Cristina-Benfratelli di Palermo 822 posti letto; l’Arnas Garibaldi di Catania: 584; l’Ospedale Papardo di Messina 344 posti letto. Sono compresi 8 posti letto di Cardiochirurgia Pediatrica, 8 di Unità Coronarica e 31 di Cardiologia che saranno funzionanti all’ospedale di Taormina.  L’ Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo avrà  673 posti letto.

E poi ancora ci sono Fondazione Giglio di Cefalù: 264 posti letto; Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo: 247 posti letto; Centro Neurolesi Bonino Pulejo-Piemonte di Messina: 275 posti letto.

 

I policlinici

Il Policlinico di Catania conterà su 907 posti letto; il Policlinico di Messina 569 posti letto; il Policlinico di Palermo: 562 posti letto.


 









