Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» Trasporti
27/09/2025 20:00:00

Pantelleria, l'aeroporto "Giorgio Armani" sarà tutto pubblico

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-09-2025/pantelleria-l-aeroporto-giorgio-armani-sara-tutto-pubblico-450.jpg

L’aeroporto di Pantelleria - che  presto sarà intitolato a Giorgio Armani, lo stilista che scelse l'isola come oasi di pace e di villeggiatura - diventerà a totale controllo pubblico. Effetto di un investimento dell’Enac da 500.000 euro.

 

L’Enac, garante pubblico della sicurezza aerea, cura già la gestione dello scalo siciliano attraverso una sua società, la Enac Servizi.

 

Adesso la stessa Enac Servizi raddoppierà l’impegno nell’aeroporto. Sta per acquisire il 51% del soggetto che è il vero motore operativo, il pilastro portante di Pantelleria. Il soggetto in questione (la Gap Spa) assicura l’assistenza ai vettori aerei e ai passeggeri, la manutenzione degli impianti, la pulizia.









Native | 25/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-09-2025/1758723850-0-lusso-sull-acqua-come-gli-emirati-stanno-rivoluzionando-il-noleggio-di-yacht.jpg

Lusso sull'acqua: come gli Emirati stanno rivoluzionando il noleggio...

Native | 25/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-09-2025/1758638439-0-marsala-osteria-siciliando-al-top-di-tripadvisor-dieci-anni-di-cucina-territoriale.jpg

Marsala, Osteria Siciliando al top di TripAdvisor: dieci anni di cucina...

Native | 24/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-09-2025/1758707759-0-a-marsala-debutta-la-festa-del-pastore-degustazioni-folklore-e-cabaret.jpg

A Marsala debutta la Festa del Pastore: degustazioni, folklore e cabaret