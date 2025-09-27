Pantelleria, l'aeroporto "Giorgio Armani" sarà tutto pubblico

27/09/2025 20:00:00

L’aeroporto di Pantelleria - che presto sarà intitolato a Giorgio Armani, lo stilista che scelse l'isola come oasi di pace e di villeggiatura - diventerà a totale controllo pubblico. Effetto di un investimento dell’Enac da 500.000 euro.

L’Enac, garante pubblico della sicurezza aerea, cura già la gestione dello scalo siciliano attraverso una sua società, la Enac Servizi.

Adesso la stessa Enac Servizi raddoppierà l’impegno nell’aeroporto. Sta per acquisire il 51% del soggetto che è il vero motore operativo, il pilastro portante di Pantelleria. Il soggetto in questione (la Gap Spa) assicura l’assistenza ai vettori aerei e ai passeggeri, la manutenzione degli impianti, la pulizia.



