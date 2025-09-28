Marsala, “Cancia”: il nuovo brano de I Musicanti con la voce di Riccardo Sciacca

28/09/2025 08:00:00

E' uscito ieri, 26 settembre, Cancia, il nuovo singolo de I Musicanti di Gregorio Caimi, con la voce intensa di Riccardo Sciacca. Pubblicato dall’etichetta romana Cultural Bridge e disponibile in 240 Paesi su tutte le piattaforme digitali, il brano è un invito alla consapevolezza: un canto in siciliano che trasforma la riflessione sul mutamento in poesia musicale.

“Cancia tuttu, cancia nenti, cancia la facci di la genti, prima è liscia e villutata, poi è ruvida e siccata” recita il testo, quasi una filastrocca che affonda le radici nella tradizione orale per parlare al presente. Un presente che, come sottolineano gli autori, sembra attraversato da cambiamenti rapidi e talvolta inquietanti, ma che può diventare occasione di crescita solo se affrontato con coscienza.

Il brano nasce dalla collaborazione tra Gregorio Caimi e Riccardo Sciacca, che ne hanno scritto insieme le parole. Alla musica e agli arrangiamenti hanno contribuito: Dario Li Voti (batteria), Gianluca Pantaleo (basso), Natale Montalto (fisarmonica), Gregorio Caimi (chitarre), Ceo Toscano (violoncello) e lo stesso Sciacca alla voce. La registrazione e il mix portano la firma di Antonio La Rosa e Caimi, mentre il mastering è di La Rosa.

Il risultato è una ballata sospesa tra malinconia e vitalità, capace di evocare l’anima della Sicilia con sonorità che si muovono tra folk e canzone d’autore.

“Il 26 settembre non è una data scelta, è una data che mi ha scelto – spiega Gregorio Caimi –. Per anni ho odiato settembre, poi ho imparato ad amarlo. È la fine dell’estate,

ma anche l’inizio di qualcosa di nuovo. Cancia nasce da questa contraddizione, come un rito di passaggio”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Riccardo Sciacca: “Cancia è un canto di mutamenti apparenti, di rivoluzioni silenziose. Racconta una vita che promette ma non mantiene, a meno che non siamo noi a trasformare i cambiamenti in frutti”.

Il testo scorre come una nenia antica che fotografa i passaggi inevitabili della natura e della vita: il giorno che si fa notte, il vento che cambia, gli occhi delle persone che si trasformano. In questo intreccio di immagini poetiche risuona l’urgenza di un messaggio universale: senza consapevolezza, anche l’amore rischia di diventare pietra nel tempo del nulla. La copertina del singolo porta la firma dell’artista Manolo Linares, mentre il brano può già essere ascoltato su Spotify.

Con Cancia, I Musicanti di Gregorio Caimi offrono al pubblico un lavoro che non è solo musica, ma anche un invito a guardarsi dentro e ad affrontare il cambiamento come occasione di rinascita.



