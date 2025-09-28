Erice, cadono calcinacci da un palazzo: interviene la Protezione Civile

28/09/2025 12:23:00

Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di sabato 27 settembre in via Pantalica, a Casa Santa (Erice), dove si è verificata la caduta di calcinacci da un edificio.

L’allarme è scattato subito e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, già impegnati nelle prime operazioni di messa in sicurezza. In ausilio, su richiesta dell’Ufficio comunale di Protezione Civile, è arrivata anche una squadra dei volontari dell’associazione Angeli del Soccorso, che ha provveduto a delimitare l’area interessata con transenne e nastro segnaletico, in coordinamento con i tecnici comunali.

Presente anche una pattuglia della Polizia Locale per garantire la sicurezza della circolazione e monitorare la situazione.

Fortunatamente, al momento del distacco non transitava nessuno e non si sono registrati danni a persone o veicoli.

L’intervento congiunto ha permesso di riportare rapidamente la zona in condizioni di sicurezza, mentre nelle prossime ore verranno valutate eventuali verifiche strutturali sull’edificio.



