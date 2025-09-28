Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
28/09/2025 12:23:00

Erice, cadono calcinacci da un palazzo: interviene la Protezione Civile

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-09-2025/erice-cadono-calcinacci-da-un-palazzo-interviene-la-protezione-civile-450.jpg

Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di sabato 27 settembre in via Pantalica, a Casa Santa (Erice), dove si è verificata la caduta di calcinacci da un edificio.

L’allarme è scattato subito e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, già impegnati nelle prime operazioni di messa in sicurezza. In ausilio, su richiesta dell’Ufficio comunale di Protezione Civile, è arrivata anche una squadra dei volontari dell’associazione Angeli del Soccorso, che ha provveduto a delimitare l’area interessata con transenne e nastro segnaletico, in coordinamento con i tecnici comunali.

Presente anche una pattuglia della Polizia Locale per garantire la sicurezza della circolazione e monitorare la situazione.

Fortunatamente, al momento del distacco non transitava nessuno e non si sono registrati danni a persone o veicoli.

L’intervento congiunto ha permesso di riportare rapidamente la zona in condizioni di sicurezza, mentre nelle prossime ore verranno valutate eventuali verifiche strutturali sull’edificio.









Native | 25/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-09-2025/1758723850-0-lusso-sull-acqua-come-gli-emirati-stanno-rivoluzionando-il-noleggio-di-yacht.jpg

Lusso sull'acqua: come gli Emirati stanno rivoluzionando il noleggio...

Native | 25/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-09-2025/1758638439-0-marsala-osteria-siciliando-al-top-di-tripadvisor-dieci-anni-di-cucina-territoriale.jpg

Marsala, Osteria Siciliando al top di TripAdvisor: dieci anni di cucina...

Native | 24/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-09-2025/1758707759-0-a-marsala-debutta-la-festa-del-pastore-degustazioni-folklore-e-cabaret.jpg

A Marsala debutta la Festa del Pastore: degustazioni, folklore e cabaret