San Vito Lo Capo, il “Cous cous di pace” di Tp24: un Mediterraneo che chiede dialogo

28/09/2025 06:00:00

È stata una piazza gremita, attenta e coinvolta quella di ieri sera a San Vito Lo Capo, dove si è svolto il talk “Cous cous di pace. Storie di dialogo e cooperazione nel Mediterraneo”, organizzato da Tp24 e Rmc 101 nell’ambito della 28ª edizione del Cous Cous Fest.

Un evento riuscitissimo che ha unito voci diverse, musica, testimonianze e storie concrete, in un dialogo che ha tenuto insieme il racconto del Mediterraneo e il dramma che oggi porta il nome di Gaza.

Bartolo: “Il Mediterraneo è diventato un cimitero”

L’intervento più intenso è stato quello di Pietro Bartolo, medico di Lampedusa ed ex parlamentare europeo:

“Il Mediterraneo dovrebbe essere un ponte, invece è diventato un cimitero. Io vengo da Lampedusa e ho visto cose terribili che nessuno dovrebbe mai vedere. E oggi c’è Gaza, che non è una guerra ma un massacro: donne, uomini e bambini sterminati nell’indifferenza dei governi. La speranza però arriva dai movimenti dal basso, dalla gente che scende in piazza, da chi non vuole restare in silenzio”.

Inguì: “La pace non può venire dai governi, ma dalle persone”

Salvatore Inguì, referente di Finestre sul mondo, ha rafforzato il messaggio:

“La logica della guerra è quella del capitale e degli armamenti. Per questo la pace non può arrivare dai governi, ma dai movimenti, dalle comunità che scelgono di reagire. Manifestare, boicottare, prendere posizione: sono gesti che contano. È la gente che oggi può riaccendere la speranza per un mondo diverso”.

Lello Analfino: la musica come messaggio di pace

Sul palco è salito anche Lello Analfino, voce dei Tinturia, che con il suo intervento ha unito parole e musica, ricordando che la cultura popolare e la canzone possono diventare strumenti di dialogo e messaggi universali di pace.

Il Premio Gogòl agli Ambasciatori del sorriso

La serata si è conclusa con la consegna del Premio Gogòl – Ambasciatore del sorriso nel mondo, un riconoscimento che non premia la fama ma la capacità di diffondere valori positivi attraverso impegno e resilienza.

Quest’anno il premio è andato a:

“Mamma Africa” – Abibata Konate , che a Palermo apre la sua casa agli immigrati in difficoltà;

, che a Palermo apre la sua casa agli immigrati in difficoltà; Medici Senza Frontiere , per il lavoro instancabile a difesa del diritto alla cura;

, per il lavoro instancabile a difesa del diritto alla cura; L’associazione “Adesso è già dopo di noi” di San Vito Lo Capo , impegnata nell’inclusione sociale;

, impegnata nell’inclusione sociale; Feedback, l’agenzia che dal 1997 organizza il Cous Cous Fest promuovendo integrazione e dialogo.

Tp24 e Rmc 101 al fianco del territorio

«La partnership con il Cous Cous Fest è per noi un valore importante – ha dichiarato Mario Bornice, amministratore di Rmc 101 –. Raccontiamo ogni giorno quello che accade a San Vito, con dirette, eventi e interviste, portando il festival dentro le case dei nostri ascoltatori».

Il direttore di Rmc 101 e Tp24, Giacomo Di Girolamo, ha aggiunto:

«Il cous cous è un simbolo universale di pace e integrazione. Questo talk è stato la prova che il giornalismo può essere spazio pubblico, luogo di confronto e riflessione, soprattutto in un tempo segnato da conflitti e paure».



