Trapani, al via i lavori al quartiere Cappuccinelli: arrivano i primi ponteggi

28/09/2025 20:00:00

Sopralluogo del sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, al quartiere Cappuccinelli, dove sono arrivati i primi ponteggi per gli interventi di riqualificazione. Nelle prossime settimane partiranno i lavori di efficientamento delle abitazioni, con nuovi prospetti e infissi, nell’ambito di un maxi progetto da 30 milioni di euro finanziato con fondi PNRR.

Il programma prevede interventi non solo sugli edifici, ma anche sulle infrastrutture: nuove condutture per acque bianche e fognature per mettere in sicurezza un quartiere che, come sottolinea lo stesso sindaco, “ad ogni temporale si allaga letteralmente”.

Il progetto, originato da un vecchio piano dell’Istituto Autonomo Case Popolari e aggiornato dall’architetto Gianni Mauro, ha coinvolto scuole, parrocchia e associazioni del quartiere, ed è stato candidato anche per la rifunzionalizzazione degli impianti sportivi.

«Oggi – ha dichiarato Tranchida – sono arrivati i primi ponteggi e nelle prossime settimane inizieranno i lavori per l’efficientamento energetico. Saranno interventi che ridurranno i consumi, miglioreranno il comfort e daranno anche un valore patrimoniale aggiunto alle abitazioni».

Già avviati i cantieri nei campetti sportivi, all’ex mercato del contadino e in piazza Senatore Grammatico. Ma l’orizzonte è più ampio: «Se ci saranno altre misure – ha spiegato il sindaco – tenteremo operazioni simili anche nei quartieri Fontanelle e Sant’Alberto».

Un disegno che guarda oltre l’edilizia popolare: il sindaco ha ricordato anche i progetti per la riqualificazione del lungomare e la valorizzazione dell’ex mattatoio comunale come “prima finestra sul mare”.

«Con il PNRR – conclude Tranchida – corriamo contro il tempo, ma questi lavori trasformeranno il volto del quartiere Cappuccinelli e arricchiranno l’offerta sociale, abitativa e persino turistica della città».



