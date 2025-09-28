Sezioni
Istituzioni

» Dai Comuni
28/09/2025 20:00:00

Trapani, al via i lavori al quartiere Cappuccinelli: arrivano i primi ponteggi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-09-2025/trapani-al-via-i-lavori-al-quartiere-cappuccinelli-arrivano-i-primi-ponteggi-450.jpg

Sopralluogo del sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, al quartiere Cappuccinelli, dove sono arrivati i primi ponteggi per gli interventi di riqualificazione. Nelle prossime settimane partiranno i lavori di efficientamento delle abitazioni, con nuovi prospetti e infissi, nell’ambito di un maxi progetto da 30 milioni di euro finanziato con fondi PNRR.

Il programma prevede interventi non solo sugli edifici, ma anche sulle infrastrutture: nuove condutture per acque bianche e fognature per mettere in sicurezza un quartiere che, come sottolinea lo stesso sindaco, “ad ogni temporale si allaga letteralmente”.

Il progetto, originato da un vecchio piano dell’Istituto Autonomo Case Popolari e aggiornato dall’architetto Gianni Mauro, ha coinvolto scuole, parrocchia e associazioni del quartiere, ed è stato candidato anche per la rifunzionalizzazione degli impianti sportivi.

«Oggi – ha dichiarato Tranchida – sono arrivati i primi ponteggi e nelle prossime settimane inizieranno i lavori per l’efficientamento energetico. Saranno interventi che ridurranno i consumi, miglioreranno il comfort e daranno anche un valore patrimoniale aggiunto alle abitazioni».

Già avviati i cantieri nei campetti sportivi, all’ex mercato del contadino e in piazza Senatore Grammatico. Ma l’orizzonte è più ampio: «Se ci saranno altre misure – ha spiegato il sindaco – tenteremo operazioni simili anche nei quartieri Fontanelle e Sant’Alberto».

Un disegno che guarda oltre l’edilizia popolare: il sindaco ha ricordato anche i progetti per la riqualificazione del lungomare e la valorizzazione dell’ex mattatoio comunale come “prima finestra sul mare”.

«Con il PNRR – conclude Tranchida – corriamo contro il tempo, ma questi lavori trasformeranno il volto del quartiere Cappuccinelli e arricchiranno l’offerta sociale, abitativa e persino turistica della città».









https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-09-2025/1758723850-0-lusso-sull-acqua-come-gli-emirati-stanno-rivoluzionando-il-noleggio-di-yacht.jpg

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-09-2025/1758638439-0-marsala-osteria-siciliando-al-top-di-tripadvisor-dieci-anni-di-cucina-territoriale.jpg

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-09-2025/1758707759-0-a-marsala-debutta-la-festa-del-pastore-degustazioni-folklore-e-cabaret.jpg

