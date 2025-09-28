Trapani, al via i lavori al quartiere Cappuccinelli: arrivano i primi ponteggi
Sopralluogo del sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, al quartiere Cappuccinelli, dove sono arrivati i primi ponteggi per gli interventi di riqualificazione. Nelle prossime settimane partiranno i lavori di efficientamento delle abitazioni, con nuovi prospetti e infissi, nell’ambito di un maxi progetto da 30 milioni di euro finanziato con fondi PNRR.
Il programma prevede interventi non solo sugli edifici, ma anche sulle infrastrutture: nuove condutture per acque bianche e fognature per mettere in sicurezza un quartiere che, come sottolinea lo stesso sindaco, “ad ogni temporale si allaga letteralmente”.
Il progetto, originato da un vecchio piano dell’Istituto Autonomo Case Popolari e aggiornato dall’architetto Gianni Mauro, ha coinvolto scuole, parrocchia e associazioni del quartiere, ed è stato candidato anche per la rifunzionalizzazione degli impianti sportivi.
«Oggi – ha dichiarato Tranchida – sono arrivati i primi ponteggi e nelle prossime settimane inizieranno i lavori per l’efficientamento energetico. Saranno interventi che ridurranno i consumi, miglioreranno il comfort e daranno anche un valore patrimoniale aggiunto alle abitazioni».
Già avviati i cantieri nei campetti sportivi, all’ex mercato del contadino e in piazza Senatore Grammatico. Ma l’orizzonte è più ampio: «Se ci saranno altre misure – ha spiegato il sindaco – tenteremo operazioni simili anche nei quartieri Fontanelle e Sant’Alberto».
Un disegno che guarda oltre l’edilizia popolare: il sindaco ha ricordato anche i progetti per la riqualificazione del lungomare e la valorizzazione dell’ex mattatoio comunale come “prima finestra sul mare”.
«Con il PNRR – conclude Tranchida – corriamo contro il tempo, ma questi lavori trasformeranno il volto del quartiere Cappuccinelli e arricchiranno l’offerta sociale, abitativa e persino turistica della città».
Gli Emirati Arabi Uniti sono stati a lungo sinonimo di lusso, innovazione e stile di vita unico. Nel tentativo di sorprendere anche i turisti più esigenti, hanno trasformato ogni elemento dell'infrastruttura in qualcosa di più di un...
Sopralluogo del sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, al quartiere Cappuccinelli, dove sono arrivati i primi ponteggi per gli interventi di riqualificazione. Nelle prossime settimane partiranno i lavori di efficientamento delle abitazioni, con...
Nel centro storico di Marsala, in via G. Garraffa n. 3, a due passi da Porta Nuova, c’è un’osteria che in circa dieci anni ha saputo conquistare un posto speciale nella scena gastronomica cittadina.
È Osteria...
Lunedì scorso più di mezzo milione di persone hanno invaso piazze e strade di tutta Italia per manifestare contro il massacro di civili a Gaza. Tra le voci che si sono levate forti c’è quella del sindaco di Petrosino,...
Due nuove bollicine arricchiscono il portfolio di Cantine Paolini, realtà cooperativa di Marsala che da decenni rappresenta un pilastro della vitivinicoltura siciliana. Si tratta del Brioso Bianco, ottenuto da uve Inzolia, e del Brioso...